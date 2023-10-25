Розмноження хризантем живцями восени: основні методи розведення квітів

Розмноження хризантем восени найчастіше роблять методом живцювання. З ніжки виростають досить сильні квіти. Вони виходять стійкими до морозів та холоду.
Тому розводити хризантеми найкраще саме живцями. До того ж це набагато простіше, ніж звичайним методом. Розмноження хризантем живцями восени 2023: що потрібно знати і як підготувати ґрунт — читай у матеріалі.
Хризантеми розмножують у різні пори року. Але досвідчені садівники найчастіше цим займаються саме восени. Для цього стеблові живці нарізають і укорінюють.
Оптимальний час для цього діла — кінець жовтня та початок листопада. Саме пізню осінь вважають найкращим періодом для живцювання.
Для ґрунтового складу, якщо ти садитимеш хризантему в стаканчику, потрібно взяти торф, лісову землю з піском або перліт.
Останній потрібно змішати з піском у рівній кількості.
Останній потрібно змішати з піском у рівній кількості.
Для того, щоб поліпшити кислотність ґрунту (а вона повинна бути низькою для хризантем) в ґрунт внеси гашене вапно, подрібнену крейду або доломітове борошно.
Для живцювання насамперед важливо вибрати пагони правильної довжини. Якщо ти займаєшся живцюванням у жовтні, заготуй довші, 7-8 см, іноді до 15 см. Якщо пізніше — довжиною 5-6 см.
Далі скористайся покроковою інструкцією:
Яким би не видався день, після кожного треба гарно відпочити, щоб відновитися та набратися сил на нові звершення. Ми підготували для тебе перелік активностей, після яких ти будеш наповнений(-а) ресурсом.
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