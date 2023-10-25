Розмноження хризантем живцями восени: основні методи розведення квітів

Розмноження хризантем восени найчастіше роблять методом живцювання. З ніжки виростають досить сильні квіти. Вони виходять стійкими до морозів та холоду.

Тому розводити хризантеми найкраще саме живцями. До того ж це набагато простіше, ніж звичайним методом. Розмноження хризантем живцями восени 2023: що потрібно знати і як підготувати ґрунт — читай у матеріалі.

Розмноження хризантем живцями восени: оптимальні терміни

Хризантеми розмножують у різні пори року. Але досвідчені садівники найчастіше цим займаються саме восени. Для цього стеблові живці нарізають і укорінюють.

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Оптимальний час для цього діла — кінець жовтня та початок листопада. Саме пізню осінь вважають найкращим періодом для живцювання.

Живцювання хризантеми восени: як підготувати ґрунт

Для ґрунтового складу, якщо ти садитимеш хризантему в стаканчику, потрібно взяти торф, лісову землю з піском або перліт.

Останній потрібно змішати з піском у рівній кількості.

Для того, щоб поліпшити кислотність ґрунту (а вона повинна бути низькою для хризантем) в ґрунт внеси гашене вапно, подрібнену крейду або доломітове борошно.

Розмноження хризантем живцями восени: класичний метод

Для живцювання насамперед важливо вибрати пагони правильної довжини. Якщо ти займаєшся живцюванням у жовтні, заготуй довші, 7-8 см, іноді до 15 см. Якщо пізніше — довжиною 5-6 см.

Далі скористайся покроковою інструкцією:

Для живцювання бери ті пагони, які мають 2-3 міжвузля і від 3-4 листя. На ніжці не повинно бути здерев’янілих тканин, щоб пагін був не надто м’яким, але і не грубим. Слабкі та надто жирні пагони теж брати не варто. Наріж довгі пагони до 15 см, використовуй для цього середню частину пагона. Зріз над брунькою роби косим, а вище за бруньку — прямий. Лист угорі обріж до половини, а нижній варто видалити. Після цього залиш пагони на ніч у добриві або стимуляторі росту. Перші корінці ти зможеш побачити вже за кілька тижнів. А за місяць зачаток пагона буде сформовано. Після цього висади розсаду квітів у теплицю (або на тепле, постійне місце). Також ці живці можна залишити на зберігання в теплому місці до перших весняних днів.

Яким би не видався день, після кожного треба гарно відпочити, щоб відновитися та набратися сил на нові звершення. Ми підготували для тебе перелік активностей, після яких ти будеш наповнений(-а) ресурсом.

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