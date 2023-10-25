Размножение хризантем черенками осенью: основные методы разведения цветов

Размножение хризантем осенью чаще всего делают методом черенкования. Из черенка вырастают довольно сильные цветы. Они получаются устойчивыми в морозы и холода.

Поэтому разводить хризантемы лучше всего именно черенками. К тому же, это намного проще, чем обычным методом. Размножение хризантем черенками осенью 2023: что нужно знать и как подготовить почву — читай в материале.

Размножение хризантем черенками осенью: оптимальные сроки

Хризантемы размножают в разное время года. Но опытные садоводы чаще всего этим занимаются именно осенью. Для этого стеблевые черенки нарезают и укореняют.

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Оптимальное время для этого — конец октября и начало ноября. Именно позднюю осень считают лучшим периодом для черенкования.

Черенкование хризантемы осенью: как подготовить почву

Для почвенного состава, если ты будешь садить хризантему в стаканчике, нужно взять торф, лесную землю с песком или перлит.

Последний нужно смешать с песком в равном количестве.

Для того чтобы улучшить кислотность грунта (а она должна быть низкой для хризантем) в грунт внеси гашеную известь, измельченный мел либо доломитовую муку.

Размножение хризантем черенками осенью: классический метод

Для черенкования в первую очередь важно выбрать побег правильной длины. Если ты занимаешься черенкованием в октябре, заготовь более длинные, 7-8 см, иногда до 15 см. Если позже — длиной 5-6 см.

Далее воспользуйся пошаговой инструкцией:

Для черенкования бери те побеги, которые имеют 2-3 междоузлия и от 3-4 листьев. На основании черенка не должно быть одревесневших тканей, чтобы побег был не слишком мягким, но и не грубым. Слабые и слишком жирные побеги тоже брать не стоит. Нарежь длинные отрезки до 15 см, используй для этого среднюю часть побега. Срез над почкой делай косой, а выше почки — прямой. Лист вверху обрежь до половины, а нижний стоит удалить. После этого оставь черенки на ночь в удобрении или стимуляторе роста. Первые корешки ты сможешь увидеть уже через несколько недель. А через месяц зачаток побега будет сформирован. После этого высади рассаду цветов в теплице (или на теплое, постоянное место). Также эти черенки можно оставить на хранение в теплом месте до первых весенних дней.

Каким бы ни был день, после каждого нужно хорошо отдохнуть, чтобы восстановиться и набраться сил на новые свершения. Мы подготовили для тебя перечень активностей, после которых ты будешь наполнен(-а) ресурсом.

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