Размножение хризантем черенками осенью: основные методы разведения цветов

Размножение хризантем осенью чаще всего делают методом черенкования. Из черенка вырастают довольно сильные цветы. Они получаются устойчивыми в морозы и холода.
Поэтому разводить хризантемы лучше всего именно черенками. К тому же, это намного проще, чем обычным методом. Размножение хризантем черенками осенью 2023: что нужно знать и как подготовить почву — читай в материале.
Хризантемы размножают в разное время года. Но опытные садоводы чаще всего этим занимаются именно осенью. Для этого стеблевые черенки нарезают и укореняют.
Оптимальное время для этого — конец октября и начало ноября. Именно позднюю осень считают лучшим периодом для черенкования.
Для почвенного состава, если ты будешь садить хризантему в стаканчике, нужно взять торф, лесную землю с песком или перлит.
Последний нужно смешать с песком в равном количестве.
Последний нужно смешать с песком в равном количестве.
Для того чтобы улучшить кислотность грунта (а она должна быть низкой для хризантем) в грунт внеси гашеную известь, измельченный мел либо доломитовую муку.
Для черенкования в первую очередь важно выбрать побег правильной длины. Если ты занимаешься черенкованием в октябре, заготовь более длинные, 7-8 см, иногда до 15 см. Если позже — длиной 5-6 см.
Каким бы ни был день, после каждого нужно хорошо отдохнуть, чтобы восстановиться и набраться сил на новые свершения. Мы подготовили для тебя перечень активностей, после которых ты будешь наполнен(-а) ресурсом.
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