Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли: советы флориста

Подарок в виде цветов для многих символизирует теплые и искренние чувства, чистоту намерений, красоту и покой.

Когда тебе подарили цветы, флористы советуют не медлить, если ты хочешь, чтобы они радовали своей красотой еще не один день.

Надо сразу воспользоваться советами профессионалов, чтобы обеспечить цветам хороший уход. Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли — читай в материале.

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Как правильно ухаживать за цветами

Флорист Ольга Маценко выделяет основные правила по уходу за свежими цветами:

Сильный перепад температуры из холодного в теплое и наоборот уменьшает их срок хранения. Поэтому следи за изменениями температур. Нахождение цветов возле батареи и в помещении, где готовится еда — плохой тон. Через несколько часов цветы начнут вянуть, потому что не любят тепла. Когда на улице идет снег или дождь, нужно обеспечить условия, в которых на бутоны не будет попадать вода. Нахождение цветов не в воде дольше чем час – полтора значительно сокращает срок жизни цветов, особенно роз. Для того чтобы цветы хранились как можно дольше, нужно раз в два дня менять воду и подрезать стебли на 1–2 см; Ни в коем случае не поливай бутоны водой. Влажность воздуха, температура и количество солнца, которое попадает на цветы, также должны быть средними. Каждый сорт особенный, поэтому лучше уточни у менеджера или флориста, что лучше сделать, чтобы букет стоял как можно дольше. Не рекомендуется ставить букет в места, где возможны сквозняки. Перед тем как ставить цветы в вазу, нужно подрезать их, желательно погрузив срез стебля в воду. Замена воды должна производиться каждый день. Обязательно перед каждой заменой воды мой вазу мыльным раствором. Используй специализированный питательный раствор для цветов. Это поможет им дольше выглядеть свежими.

Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли

Цветки дольше стоят тогда, когда в вазу добавляют 50 г газировки. Кроме этого, можно смешать воду с нашатырным спиртом (2 ч. л. на вазу объемом 2 л). Также советуют бросать в воду медные монеты. Медь окисляет и замедляет рост вредных микроорганизмов. Можно в воду добавлять кусочек сахара (20–30 г) или 1 ст. л. уксусу на 1 л жидкости. Если сахара и уксуса нет, возьми таблетку аспирина, буру, квасцы или водку. Кроме того, в воду можно добавить несколько капель отбеливателя. Также используют раствор марганцовки, мед.

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