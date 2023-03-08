Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли: советы флориста

Подарок в виде цветов для многих символизирует теплые и искренние чувства, чистоту намерений, красоту и покой.
Когда тебе подарили цветы, флористы советуют не медлить, если ты хочешь, чтобы они радовали своей красотой еще не один день.
Надо сразу воспользоваться советами профессионалов, чтобы обеспечить цветам хороший уход. Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли — читай в материале.
Флорист Ольга Маценко выделяет основные правила по уходу за свежими цветами:
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