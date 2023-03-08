Що додати у воду, щоб квіти довше стояли: поради флориста

Подарунок у вигляді квітів для багатьох символізує теплі та щирі почуття, чистоту намірів, красу та спокій. Коли тобі подарували квіти, флористи радять не баритися, якщо хочеш, щоб вони милували своєю красою ще не один день.
Потрібно одразу скористатися порадами професіоналів, щоб забезпечити квітам хороший догляд. Що додати у воду, щоб квіти довше стояли — читай у матеріалі.
Флорист Ольга Маценко виділяє основні правила для догляду за свіжими квітами:
Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.
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