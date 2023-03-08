Що додати у воду, щоб квіти довше стояли: поради флориста

Подарунок у вигляді квітів для багатьох символізує теплі та щирі почуття, чистоту намірів, красу та спокій. Коли тобі подарували квіти, флористи радять не баритися, якщо хочеш, щоб вони милували своєю красою ще не один день.

Потрібно одразу скористатися порадами професіоналів, щоб забезпечити квітам хороший догляд. Що додати у воду, щоб квіти довше стояли — читай у матеріалі.

Як правильно доглядати за квітами

Флорист Ольга Маценко виділяє основні правила для догляду за свіжими квітами:

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Сильний перепад температури з холодного в тепле та навпаки зменшує їхній термін зберігання. Тому слідкуй за змінами температур. Перебування квітів біля батареї та в приміщенні, де готується їжа — поганий тон. За декілька годин квіти похиляться, бо не полюбляють тепла. Коли на вулиці йде сніг чи дощ, необхідно забезпечити умови, в яких на бутони не потраплятиме вода. Перебування квітів не у воді довше ніж 1–1,5 год, значно скорочує термін життя квітів, особливо троянд. Для того щоб квіти зберігались якнайдовше, потрібно раз на два дні міняти воду і підрізати стебла на 1–2 см; У жодному разі не поливай бутони водою. Вологість повітря, температура та кількість сонця, що потрапляє на квіти, також мають бути середніми. Кожен сорт є особливим, тому найкраще уточни у менеджера чи флориста, що краще зробити, щоб букет стояв якнайдовше. Не рекомендується ставити букет у місця, де можливі протяги. Перед тим як ставити квіти в вазу, потрібно підрізати їх, бажано, зануривши зріз стебла у воду. Міняти воду потрібно щодня. Обов’язково перед кожною заміною води мий вазу мильним розчином. Використовуй спеціальний поживний розчин для квітів. Це допоможе їм довше виглядати свіжими.

Що додати у воду, щоб квіти довше стояли

Квіти довше стоять тоді, коли у вазу додають 50 г газованої води. Крім цього, можна змішати воду з нашатирним спиртом (2 ч. л. на вазу об’ємом 2 л). Також рекомендують кидати у воду мідні монетки. Мідь окислює і сповільнює ріст шкідливих мікроорганізмів. Можна у воду додавати шматок цукру (20–30 г) або оцет — 1 ст. л. на літр рідини. Якщо цукру та оцту немає, візьми таблетку аспірину, буру, галун або горілку. Крім цього, у воду можна додати кілька крапель відбілювача. Також використовують розчин марганцівки, мед.

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