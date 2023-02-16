Що робити, щоб троянди довше стояли: поради від досвідченого флориста

Троянди — витончені квіти, які тішать око своїми бутонами та яскравістю. Але, на жаль, як і будь-які живі рослини, згодом вони опадають та втрачають гарний вигляд. Що робити, щоб троянди довше стояли — читай у матеріалі.
Флористка Олена Петрова працювала у багатьох квіткових магазинах. За її словами, перше правило, яке потрібно пам’ятати після того, як троянди опинилися в будинку — це ставити їх у велику високу вазу. Також, за словами експертки, потрібно обов’язково стежити, щоб стебла постійно перебували в холодній воді.
Чим вища ваза з холодною водою — тим краще. Також необхідно робити свіжий зріз стебла щоразу, як міняєш воду. Важливо також ставити квіти там, де менше тепла. Можна додавати у вазу трохи хлорки.
Чим вища ваза з холодною водою — тим краще. Також необхідно робити свіжий зріз стебла щоразу, як міняєш воду. Важливо також ставити квіти там, де менше тепла. Можна додавати у вазу трохи хлорки.
А якщо квіти починають опадати і в’янути, набери у ванну холодної води, додай туди трохи хлорки та замочуй їх кілька годин.
Добавки до квітів мають бути поживними. Якщо можливості сходити в магазин квітів немає, можна скористатися продуктами, які є вдома.
Можна взяти ложку цукру без гірки та кинути у воду. Також додають ложку оцту або таблетку аспірину, горілку, краплю відбілювача.
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