Як швидко помити мікрохвильову піч — щоб блищала, як новенька

Якщо твоя кухонна помічниця — мікрохвильова піч — забруднилася, і ти шукаєш способи почистити її, ми дамо кілька корисних лайфхаків, абсолютно безпечних як для її поверхонь, так і для тебе. Тож, як швидко помити мікрохвильову піч доступними способами — читай у матеріалі.

Як швидко помити мікрохвильову піч усередині від жиру та бруду

Для очищення внутрішніх поверхонь мікрохвильової печі не можна використовувати будь-які грубі абразивні пасти, не можна терти та дряпати її металевими або просто жорсткими скребками.

Краще використовувати м’які, щадні для печі, мийні засоби. Це можуть бути як магазинні, так і народні — сода, оцет, господарське мило, лимон або лимонна кислота.

Як помити всередині мікрохвильову піч за допомогою оцту

Змішай столовий оцет з водою у рівних пропорціях. Постав розчин всередину у місткості для мікрохвильовки та нагрівай на максимальній потужності 15-20 хвилин. Одразу не відкривай дверцята, дай бруду розм’якшитись.

Ретельно протри внутрішню поверхню вологою ганчіркою. Промий чистою водою, дай просохнути при відкритих дверцятах.

Єдиний мінус способу — сильний різкий запах.

Є ще один варіант: змішай оцет із содою, утворивши з них кремоподібну пасту. нанеси на місця забруднень та залиш на півгодини. Змий усе водою та протри насухо.

Оцет не годиться для миття мікрохвильової печі з емальованою поверхнею.

Лайфхак, як почистити мікрохвильову піч лимоном або лимонною кислотою

Ще один щадний екологічний метод очищення плити. Розчини у склянці води сік одного лимона (або зроби розчин з лимонною кислотою: на склянку — столову ложку кристалів. Нагрівай лимонну рідину при максимальній температурі протягом 7-10 хвилин. Протри поверхню ганчіркою. Як і попередній метод, він не підійде для емалі.

Як помити мікрохвильовку господарським милом

Використай для миття коричневе господарське мило. Пахне воно не надто добре, проте дієво бореться з забрудненнями.

Зроби з водою міцний мильний розчин і нанеси його на стінки пічки за допомогою губки. Залиш на пів години (а при сильному забруднені — й на довше) і потім ретельно промий її.

Якщо частина мила все ж лишиться всередині, при першому ж нагріванні ти відчуєш запах, на жаль, і їжа може просочитися ним. Тож попіклуйся, аби попередньо ретельно промити піч водою.

Як позбутися запаху в мікрохвильовці

Інколи видимого бруду та жиру на стінках може й не бути, але всередині тримається запах, якого хочеться позбутися. Для цього не обов’язково відмивати піч, можна скористатися лайт-варіантами:

протри стінки пічки кавовим розчином і змий його через дві-три години;

поклади всередину і прогрій кілька хвилин шкірку апельсина чи лимона, потім ретельно протри стінки вологою ганчіркою;

поклади на ніч всередину пів склянки солі або 10 подрібнених таблеток активованого вугілля — а зранку провітри піч, запаху не буде. Раніше ми розповідали, як стерилізувати банки у мікрохвильовці та дали покрокову інструкцію.

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