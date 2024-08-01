Как быстро отмыть микроволновку — чтобы блестела, как новая

Если твоя кухонная помощница — микроволновая печь — испачкалась, и ты ищешь способы, как ее почистить, мы дадим несколько полезных лайфхаков, абсолютно безопасных как для ее поверхностей, так и для тебя. Как быстро отмыть микроволновку доступными способами — читай в материале.
Для очистки внутренних поверхностей микроволновки нельзя использовать какие-либо грубые абразивные пасты, нельзя тереть и царапать ее металлическими или просто жесткими скребками.
Лучше использовать мягкие, щадящие для печи, моющие средства. Это могут быть как магазинные, так и народные — сода, уксус, хозяйственное мыло, лимон или лимонная кислота.
Смешай столовый уксус с водой в равных пропорциях. Поставь раствор внутрь в емкости для микроволновки и нагревай на максимальной мощности 15-20 минут. Сразу не открывай дверцу, дай грязи размягчиться.
Тщательно протри внутреннюю поверхность влажной тряпкой. Промой чистой водой. Дай просохнуть при открытой дверце.
Единственный минус способа — сильный резкий запах.
Есть еще один вариант: смешай уксус с содой, образовав из них кремообразную пасту. Нанеси на места загрязнений и оставь на пол часа. Смой все водой и протри насухо.
Уксус не годится для мытья микроволновки с эмалированной поверхностью.
Уксус не годится для мытья микроволновки с эмалированной поверхностью.
Еще один щадящий экологичный метод очистки печи. Раствори в стакане воды сок одного лимона (или сделай раствор с лимонной кислотой: на стакан — столовую ложку кристаллов).
Нагревай лимонную жидкость при максимальной температуре в течение 7-10 минут. Протри поверхность тряпкой. Как и предыдущий способ, он не подойдет для эмали.
Используй для мытья коричневое хозяйственное мыло. Пахнет оно не слишком хорошо, но действенно борется с загрязнениями.
Сделай крепкий мыльный раствор и нанеси его на стенки микроволновки с помощью губки. Оставь на пол часа (а при сильном загрязнении — и на дольше) и затем тщательно промой.
Если часть мыла все же останется внутри, при первом же нагревании ты почувствуешь запах, к сожалению, и еда может пропитаться им. Поэтому предварительно стоит тщательно промыть печь водой.
Иногда видимой грязи и жира на стенках может и не быть, но внутри держится запах, от которого хочется избавиться. Для этого не обязательно отмывать печь, можно воспользоваться лайт-вариантами:
Раньше мы рассказывали, как стерилизовать банки в микроволновке и дали пошаговую инструкцию.
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