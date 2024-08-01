Как быстро отмыть микроволновку — чтобы блестела, как новая

Если твоя кухонная помощница — микроволновая печь — испачкалась, и ты ищешь способы, как ее почистить, мы дадим несколько полезных лайфхаков, абсолютно безопасных как для ее поверхностей, так и для тебя. Как быстро отмыть микроволновку доступными способами — читай в материале.

Как быстро отмыть микроволновку внутри от жира и грязи

Для очистки внутренних поверхностей микроволновки нельзя использовать какие-либо грубые абразивные пасты, нельзя тереть и царапать ее металлическими или просто жесткими скребками.

Лучше использовать мягкие, щадящие для печи, моющие средства. Это могут быть как магазинные, так и народные — сода, уксус, хозяйственное мыло, лимон или лимонная кислота.

Как отмыть внутри микроволновку с помощью уксуса

Смешай столовый уксус с водой в равных пропорциях. Поставь раствор внутрь в емкости для микроволновки и нагревай на максимальной мощности 15-20 минут. Сразу не открывай дверцу, дай грязи размягчиться.

Тщательно протри внутреннюю поверхность влажной тряпкой. Промой чистой водой. Дай просохнуть при открытой дверце.

Единственный минус способа — сильный резкий запах.

Есть еще один вариант: смешай уксус с содой, образовав из них кремообразную пасту. Нанеси на места загрязнений и оставь на пол часа. Смой все водой и протри насухо.

Уксус не годится для мытья микроволновки с эмалированной поверхностью.

Лайфхак, как почистить микроволновку лимоном или лимонной кислотой

Еще один щадящий экологичный метод очистки печи. Раствори в стакане воды сок одного лимона (или сделай раствор с лимонной кислотой: на стакан — столовую ложку кристаллов).

Нагревай лимонную жидкость при максимальной температуре в течение 7-10 минут. Протри поверхность тряпкой. Как и предыдущий способ, он не подойдет для эмали.

Как отмыть микроволновку хозяйственным мылом

Используй для мытья коричневое хозяйственное мыло. Пахнет оно не слишком хорошо, но действенно борется с загрязнениями.

Сделай крепкий мыльный раствор и нанеси его на стенки микроволновки с помощью губки. Оставь на пол часа (а при сильном загрязнении — и на дольше) и затем тщательно промой.

Если часть мыла все же останется внутри, при первом же нагревании ты почувствуешь запах, к сожалению, и еда может пропитаться им. Поэтому предварительно стоит тщательно промыть печь водой.

Как избавиться от запаха в микроволновке

Иногда видимой грязи и жира на стенках может и не быть, но внутри держится запах, от которого хочется избавиться. Для этого не обязательно отмывать печь, можно воспользоваться лайт-вариантами:

протри стенки печи кофейным раствором и смой его через два-три часа;

положи внутрь и прогрей несколько минут кожуру апельсина или лимона, затем тщательно протри стенки влажной тряпкой;

положи на ночь внутрь полстакана соли или 10 измельченных таблеток активированного угля — а утром проветри печь, запаха не будет.

Раньше мы рассказывали, как стерилизовать банки в микроволновке и дали пошаговую инструкцию.

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