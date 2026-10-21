Когда зимние каникулы 2026: дата и продолжительность отдыха

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в Украине, учебный процесс в заведениях общего среднего образования идет по графику и школьники продолжают получать новые знания. Позади уже половина осени, так что учеников и их родителей начинает интересовать вопрос — когда зимние каникулы 2026?

Рассказываем в нашем материале, что известно о графике зимних каникул в Украине.

Когда зимние каникулы в школе 2026

Зимние каникулы в школе 2026 не имеют обязательного графика. Они могут быть привязаны к семестровой системе образования, однако громады будут самостоятельно определять даты начала и конца отдыха для учеников.

Летом Кабинет министров постановил, что учебный год 2026/27 в школах продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.

Областные городские военные администрации вместе с учредителями школ получили разрешение самостоятельно организовывать образовательный процесс в соответствии с ситуацией по безопасности в конкретном регионе. Сообщалось, что даты завершения обучения в школах и каникул могут отличаться в зависимости от региона.

В Новой Украинской Школе отметили, что зимние каникулы предполагаются на период с 24 декабря 2026-го по 10 января 2027 года — 18 дней. Для первоклассников также будут дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027-го.

Как проинформировали в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации, зимние каникулы в Киеве рекомендовано провести, согласно общеуказанному графику, — с 24 декабря по 10 января, для первоклассников также — с 15 по 21 февраля.

Даже если график зимнего отдыха изменится из-за ухудшения ситуации с безопасностью в областях Украины, согласно ч. 4 ст. 10 закона О полном общем среднем образовании, продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Точную информацию о том, когда начинаются зимние каникулы 2026-2027, ты сможешь получить от администрации школы своего ребенка ближе к декабрю.

Ранее мы сообщали о том, когда весенние каникулы в 2027 году.

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