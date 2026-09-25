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Когда весенние каникулы в 2027 году: сколько будут отдыхать школьники

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 сентября 2026, 16:00 2 мин.
Когда весенние каникулы в школе 2027 года: названы даты отдыха
Фото Pexels

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