Образование без перерывов на тревоги: в 113 школах и 18 садах появятся современные укрытия

Создание безопасной среды для обучения остается одной из ключевых задач государства даже в самые сложные времена. Сегодня Кабинет Министров утвердил стратегически важное решение о распределении финансирования на обустройство защитных сооружений в учебных заведениях. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Основной фокус направлен на прифронтовые территории и регионы, где риск вражеских атак остается самым высоким.

Масштабное развитие школьной безопасности

В этом году на строительство и ремонт укрытий в школах Правительство выделяет 2,7 млрд грн. Эти средства пойдут на реализацию 61 проекта в общинах, находящихся в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Стоит отметить, что это лишь часть большого плана: с учетом мартовского распределения, общее количество обновленных школьных укрытий в 2026 году достигнет 113 объектов.

Общий объем инвестиций в безопасность школьников в этом году составит почти 5 млрд грн. Работы проводятся за счет государственной субвенции при активной поддержке международных партнеров. В частности, важную роль играет совместная программа со Всемирным банком (LEARN), которая позволяет быстрее внедрять современные стандарты защиты.

Подземные укрытия для самых маленьких: 18 новых объектов

Особое внимание уделено дошкольному образованию. Более 972 млн грн будет направлено на строительство 18 современных подземных укрытий для детских садов. Это позволит малышам находиться в безопасности без вынужденных переходов во время воздушных тревог, что критически важно для сохранения режима дня и психологического состояния детей.

Программа охватывает девять областей, которые больше всего страдают от обстрелов:

Винницкую, Днепропетровскую и Запорожскую;

Киевскую, Николаевскую и Одесскую;

Сумскую, Харьковскую и Херсонскую.

Почему это важно для общин

Благодаря этим инвестициям десятки тысяч детей по всей стране смогут наконец вернуться за парты в очном или смешанном формате. Приоритет государства остается неизменным — объекты в прифронтовых общинах должны быть завершены как можно скорее.

Как отмечает Юлия Свириденко, цель этих шагов — обеспечить детям возможность учиться без перерывов, ведь каждая воздушная тревога не должна означать остановку образовательного процесса. Безопасное укрытие — это не просто требование времени, это фундамент для нормальной жизни украинских семей в военных условиях.

