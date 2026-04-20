Освіта без перерв на тривоги: у 113 школах та 18 садочках з’являться сучасні укриття

Створення безпечного середовища для навчання залишається одним із ключових завдань держави навіть у найтепліші часи. Сьогодні Кабінет Міністрів затвердив стратегічно важливе рішення про розподіл фінансування на облаштування захисних споруд у закладах освіти. прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Основний фокус спрямований на прифронтові території та регіони, де ризик ворожих атак залишається найвищим.

Масштабна розбудова шкільної безпеки

Цьогоріч на будівництво та ремонт укриттів у школах Уряд виділяє 2,7 млрд грн. Ці кошти підуть на реалізацію 61 проєкту в громадах, що перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій. Варто зазначити, що це лише частина великого плану: з урахуванням березневого розподілу, загальна кількість оновлених шкільних укриттів у 2026 році сягне 113 об’єктів.

Загальний обсяг інвестицій у безпеку школярів цього року складе майже 5 млрд грн. Роботи проводяться коштом державної субвенції за активної підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, важливу роль відіграє спільна програма зі Світовим банком (LEARN), яка дозволяє швидше впроваджувати сучасні стандарти захисту.

Підземні укриття для найменших: 18 нових об’єктів

Окрему увагу приділено дошкільній освіті. Понад 972 млн грн буде спрямовано на будівництво 18 сучасних підземних укриттів для дитячих садочків. Це дозволить малечі перебувати у безпеці без вимушених переходів під час повітряних тривог, що критично важливо для збереження режиму дня та психологічного стану дітей.

Програма охоплює дев’ять областей, які найбільше потерпають від обстрілів:

Вінницьку, Дніпропетровську та Запорізьку;

Київську, Миколаївську та Одеську;

Сумську, Харківську та Херсонську.

Чому це важливо для громад

Завдяки цим інвестиціям десятки тисяч дітей по всій країні зможуть нарешті повернутися за парти в очному або змішаному форматі. Пріоритет держави залишається незмінним — об’єкти в прифронтових громадах мають бути завершені якнайшвидше.

Як зазначає Юлія Свириденко, мета цих кроків — забезпечити дітям можливість навчатися без перерв, адже кожна повітряна тривога не повинна означати зупинку освітнього процесу. Безпечне укриття — це не просто вимога часу, це фундамент для нормального життя українських родин у воєнних умовах.

