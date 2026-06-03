Чемпіонат світу з футболу 2026: коли стартує турнір і де дивитися трансляції

Вже за кілька днів стартує подія, на яку вболівальники чекали чотири роки — чемпіонат світу з футболу 2026.

Цей мундіаль обіцяє стати абсолютно унікальним і вписати абсолютно в історію спорту ще одну захопливу сторінку.

Коли починається чемпіонат світу з футболу 2026

Головне футбольне шоу планети почнеться 11 червня і триватиме по 19 липня 2026 року.

Вперше в історії турнір прийматимуть одразу три країни: США, Канада та Мексика.

Це буде наймасштабніший чемпіонат за всю історію — кількість учасників зросла до 48 збірних, які проведуть між собою рекордні 104 матчі.

Поєдинки пройдуть на 16 суперсучасних стадіонах.

Матч-відкриття відбудеться 11 червня на легендарній арені Ацтека в Мехіко, а фінальну битву за омріяний кубок прийматиме МетЛайф Стедіум у Нью-Йорку (Нью-Джерсі) 19 липня.

Більше деталей про географію матчів можна знайти на офіційному сайті FIFA.

Де дивитися чемпіонат світу з футболу 2026 в Україні

Для українських уболівальників є гарна новина: ексклюзивні права на показ усіх поєдинків фінальної частини Мундіалю виборов медіасервіс MEGOGO. Платформа транслюватиме матчі через інтернет і по телевізору.

Де дивитися чемпіонат світу з футболу в інтернеті (онлайн-трансляції)

Абсолютно всі 104 матчі в найвищій якості будуть доступні в цифровому форматі на платформі MEGOGO.

Знайти їх можна у розділі Спорт, підрозділі Футбол. Перегляд буде відкритий для користувачів із передплатами Спорт та Максимальна (MEGOPACK).

Трансляції відбуватимуться щонайменше на трьох каналах, серед яких MEGOGO Футбол Перший, Другий та Третій.

Де дивитися чемпіонат світу з футболу по ТБ (безкоштовне телебачення)

Для тих, хто віддає перевагу телевізору без додаткових передплат, мовник підготував інший варіант.

Частина найважливіших поєдинків буде показана безкоштовно в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

Цей безкоштовний канал покаже щонайменше один ключовий матч кожного ігрового дня. У вільному доступі точно будуть:

матч-відкриття турніру;

два поєдинки 1/4 фіналу;

обидва півфінали;

матч за третє місце;

великий фінал.

На глядачів також чекають експертні студії, аналітика та коментарі від провідних спортивних журналістів країни. Тож час готуватися до великого футболу!

Головне фото: FIFA.

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