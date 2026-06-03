Для тебе

Чемпіонат світу з футболу 2026: коли стартує турнір і де дивитися трансляції

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2026, 12:00 3 хв.
коли чс світу з футболу 2026

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь