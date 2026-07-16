Матч за 3 місце ЧС-2026: коли Франція та Англія розіграють бронзові медалі

Чемпіонат світу з футболу 2026 року наближається до завершення. Після півфіналів визначилися учасники фіналу та матчу за третє місце, які відбудуться в неділю, 19 липня 2026.

Матч за 3 місце на Чемпіонаті світу з футболу 2026: коли і де відбудеться

Першими на поле 19 липня вийдуть збірні Франції та Англії, які поборються за бронзові медалі турніру.

Матч за бронзу ЧС-2026 розпочнеться о 00:00 за київським часом на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі-Гарденс (штат Флорида, США).

Арена вміщує 64 767 глядачів і є домашнім стадіоном клубу НФЛ Miami Dolphins.

Обидві команди зупинилися за крок до фіналу.

Англія поступилася Аргентині з рахунком 1:2, її гравці пропустили два м’ячі наприкінці зустрічі.

Франція не змогла впоратися зі збірною Іспанії, програла півфінал 0:2.

Тепер команди, які посідають 3-тє та 4-те місця у рейтингу ФІФА, визначать володаря бронзових нагород Мундіалю.

ЧС-2026 стане для Англії восьмим чемпіонатом світу поспіль. Найвищим досягненням команди залишається перемога на турнірі 1966 року.

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Пізніше цього ж дня, о 22:00 за київським часом, відбудеться фінал чемпіонату світу.

На стадіоні Meadowlands Stadium в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі), який вміщує 82 566 уболівальників, зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Іспанці вийшли до фіналу після впевненої перемоги над Францією, а Аргентина здолала Англію, перехопивши ініціативу в кінці матчу.

У фіналі зійдуться дві найкращі команди світового рейтингу ФІФА: Аргентина посідає 1-ше місце, Іспанія — 2-ге.

19 липня 2026 стане заключним днем чемпіонату світу-2026: спочатку пройде матч за 3 місце Франція — Англія, а ввечері стане відомий новий чемпіон світу у фінальному поєдинку Іспанії та Аргентини.

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Головне фото: Fifa.com.

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