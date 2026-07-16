Для тебе

Матч за 3 місце ЧС-2026: коли Франція та Англія розіграють бронзові медалі

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Липня 2026, 11:01 2 хв.
чс 2026 з футболу матч за 3 місце

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь