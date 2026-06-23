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Кращі бомбардири ЧС-2026: Мессі, Мбаппе, Голанд — хто ще на вершині рейтингу

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2026, 15:00 2 хв.
кращі бомбардири чс 2026
Фото Pexels

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