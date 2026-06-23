Кращі бомбардири ЧС-2026: Мессі, Мбаппе, Голанд — хто ще на вершині рейтингу

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року розгортається бомбардирська гонка.

Головним претендентом на звання найкращого бомбардира є легендарний Ліонель Мессі (Аргентина).

Він уже встиг забити 5 голів у перших двох матчах групового етапу і таким чином встановив абсолютний рекорд в історії мундіалів за сумарною кількістю голів на ЧС.

Проте конкуренти дихають у спину. Кращі бомбардири — рейтинг ЧС-2026 у матеріалі.

Кращі бомбардири ЧС 2026

Погоню за Мессі очолюють:

Кіліан Мбаппе (Франція) — має 4 голи;

(Франція) — має 4 голи; Ерлінг Голанд (Норвегія) — також відзначився 4 м’ячами та вивів команду в плей-оф;

(Норвегія) — також відзначився 4 м’ячами та вивів команду в плей-оф; Деніз Ундав (Німеччина) та Джонатан Девід (Канада) — мають у своєму активі по 3 голи.

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Рейтинг бомбардирів на даний момент виглядає таким чином:

Гравець, який заб’є найбільше м’ячів, отримає престижний офіційний приз від ФІФА — Золоту бутсу (Golden Boot), що зараз спонсорується брендом Adidas.

Якщо кілька бомбардирів матимуть однакову кількість голів, переможця визначать за додатковими показниками: спочатку враховують кількість результативних передач, а якщо і вони рівні — дивитимуться на меншу кількість хвилин, проведених на полі.

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