Лучшие бомбардиры ЧМ-2026: Месси, Мбаппе, Холанд — кто еще на вершине рейтинга

На чемпионате мира по футболу 2026 года разворачивается бомбардирская гонка.

Главным претендентом на звание лучшего бомбардира является легендарный Лионель Месси (Аргентина).

Он уже успел забить 5 голов в первых двух матчах группового этапа и таким образом установил абсолютный рекорд в истории мундиалей по суммарному количеству голов на чемпионатах мира.

Однако конкуренты дышат в спину. Лучшие бомбардиры — рейтинг ЧМ-2026 в материале.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026

Погоню за Месси возглавляют:

Килиан Мбаппе (Франция) — имеет 4 гола;

— имеет 4 гола; Эрлинг Холанд (Норвегия) — также отметился 4 мячами и вывел команду в плей-офф;

— также отметился 4 мячами и вывел команду в плей-офф; Дениз Ундав (Германия) и Джонатан Дэвид (Канада) — имеют в своём активе по 3 гола.

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Рейтинг бомбардиров на данный момент выглядит следующим образом:

Игрок, который забьёт больше всего мячей, получит престижную официальную награду от ФИФА — Золотую бутсу (Golden Boot), которая сейчас спонсируется брендом Adidas.

Если несколько бомбардиров будут иметь одинаковое количество голов, победителя определят по дополнительным показателям: сначала учитывается количество результативных передач, а если и они будут равны — будут смотреть на меньшее количество минут, проведённых на поле.

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