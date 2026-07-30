Когда играет Динамо Киев: все матчи УПЛ до конца 2026 года

Киевское Динамо начало сезон УПЛ 2026/27 с амбициями вернуть чемпионский титул после того, как в предыдущем сезоне уступило первое место Шахтёру и финишировало среди призёров.
В то же время команда завоевала Кубок Украины, что гарантировало ей путёвку в Лигу Европы.
Расписание игр Динамо Киев в сезоне УПЛ 2026 — читай в материале.
Когда играет Динамо Киев: расписание игр Украинской Премьер-лиги 2026
27 июня 2026 года был официально утверждён календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027 — сообщает Fcdynamo.
Старт нового чемпионата запланирован на 1 августа — именно эта дата определена базовой для матчей первого тура.
До завершения 2026 года команды должны сыграть 16 туров. После зимнего перерыва чемпионат возобновится 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура, а завершится сезон 4 июня 2027 года, когда состоятся встречи заключительного, 30-го тура.
На старте нового сезона киевляне совмещают выступления в чемпионате с матчами еврокубков, поэтому календарь будет очень насыщенным.
Динамо Киев: расписание матчей 2026
- 1 августа: Динамо — Левый Берег
- 8 августа: Верес — Динамо
- 15 августа: Динамо — Колос
- 29 августа: Буковина — Динамо
- 5 сентября: Динамо — ЛНЗ
- 12 сентября: Динамо — Эпицентр
- 19 сентября: Заря — Динамо
- 10 октября: Динамо — Карпаты
- 17 октября: Полесье — Динамо
- 24 октября: Динамо — Кудровка
- 31 октября: Кривбасс — Динамо
- 7 ноября: Шахтёр — Динамо
- 21 ноября: Динамо — Оболонь
- 28 ноября: Динамо — Черноморец
- 5 декабря: Харьков — Динамо
- 12 декабря: Левый Берег — Динамо
Прямые трансляции матчей можно смотреть по ссылке, а также на upl.ua.
После матчей УПЛ команду ждут решающие игры квалификации Лиги Европы, а в случае успешного прохождения — основной этап турнира.
Однако их даты и соперники зависят от результатов квалификации и жеребьёвок УЕФА.
В целом киевляне остаются самым титулованным клубом Украины, имеют в своём активе многочисленные чемпионства, Кубки и Суперкубки страны, а также два Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Однако в последние годы команде не удаётся стабильно выступать в еврокубках и регулярно выигрывать чемпионат, что болельщики считают главными неудачами клуба.
Источник фото: Upl.ua.
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