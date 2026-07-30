Когда играет Динамо Киев: все матчи УПЛ до конца 2026 года

Киевское Динамо начало сезон УПЛ 2026/27 с амбициями вернуть чемпионский титул после того, как в предыдущем сезоне уступило первое место Шахтёру и финишировало среди призёров.

В то же время команда завоевала Кубок Украины, что гарантировало ей путёвку в Лигу Европы.

Расписание игр Динамо Киев в сезоне УПЛ 2026 — читай в материале.

Когда играет Динамо Киев: расписание игр Украинской Премьер-лиги 2026

27 июня 2026 года был официально утверждён календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027 — сообщает Fcdynamo.

Старт нового чемпионата запланирован на 1 августа — именно эта дата определена базовой для матчей первого тура.

До завершения 2026 года команды должны сыграть 16 туров. После зимнего перерыва чемпионат возобновится 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура, а завершится сезон 4 июня 2027 года, когда состоятся встречи заключительного, 30-го тура.

На старте нового сезона киевляне совмещают выступления в чемпионате с матчами еврокубков, поэтому календарь будет очень насыщенным.

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Динамо Киев: расписание матчей 2026

1 августа: Динамо — Левый Берег

8 августа: Верес — Динамо

15 августа: Динамо — Колос

29 августа: Буковина — Динамо

5 сентября: Динамо — ЛНЗ

12 сентября: Динамо — Эпицентр

19 сентября: Заря — Динамо

10 октября: Динамо — Карпаты

17 октября: Полесье — Динамо

24 октября: Динамо — Кудровка

31 октября: Кривбасс — Динамо

7 ноября: Шахтёр — Динамо

21 ноября: Динамо — Оболонь

28 ноября: Динамо — Черноморец

5 декабря: Харьков — Динамо

12 декабря: Левый Берег — Динамо

Прямые трансляции матчей можно смотреть по ссылке, а также на upl.ua.

После матчей УПЛ команду ждут решающие игры квалификации Лиги Европы, а в случае успешного прохождения — основной этап турнира.

Однако их даты и соперники зависят от результатов квалификации и жеребьёвок УЕФА.

В целом киевляне остаются самым титулованным клубом Украины, имеют в своём активе многочисленные чемпионства, Кубки и Суперкубки страны, а также два Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Однако в последние годы команде не удаётся стабильно выступать в еврокубках и регулярно выигрывать чемпионат, что болельщики считают главными неудачами клуба.

Источник фото: Upl.ua.

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