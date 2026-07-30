Starlight Media запускает общенациональную кампанию: почему турникет должен быть в кармане каждого

В условиях ежедневных российских обстрелов гражданских городов умение оказывать первую домедицинскую помощь стало такой же базовой потребностью, как дышать. Чтобы превратить ношение турникета в национальную привычку, медиагруппа Starlight Media начинает масштабную просветительскую кампанию. К инициативе привлекут телеканалы, диджитал-ресурсы и звезд, чтобы научить украинцев спасать себя и тех, кто рядом.

Цель медиакомпании — сделать так, чтобы качественный кровоостанавливающий жгут был в кармане или рюкзаке каждого украинца, где бы он ни находился. Для этого в эфиры и соцсети запустят серию специальных роликов, сюжетов и публикаций об основах тактической медицины.

Культура ответственности: почему это касается каждого

Инициаторы кампании убеждены, что сегодня гражданское население не имеет права перекладывать ответственность за свое выживание только на медиков или военных. СЕО Starlight Media Александр Богуцкий подчеркивает, что Украина должна быть сильной на всех уровнях.

По его словам, мы должны быть страной, которая умеет защищаться как на поле боя, так и в тылу. Руководитель медиагруппы подчеркивает, что общество должно уметь стрелять, оказывать первую помощь, эффективно работать, платить налоги и поддерживать своих.

По убеждению Александра Богуцкого, турникет с собой — это абсолютная база в культуре ответственности за собственную жизнь и проявления заботы о людях вокруг.

Чтобы сделать это движение по-настоящему массовым, Starlight Media открыто приглашает к партнерству все украинские бизнесы, другие медиа, общественные организации и лидеров мнений.

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Турникет должен быть у каждого: практический старт в эфире

Кампания началась с наглядного мастер-класса в прямом эфире телемарафона Единые новости. Ведущая Елена Фроляк пригласила в студию инструктора учебного центра MEDCAT от благотворительного фонда Соломенские котики Софию Колесник.

Эксперт сразу отметила, что массивное кровотечение, угрожающее жизни, никогда не останавливается самостоятельно, поэтому действовать нужно мгновенно. Она подчеркнула, что турникет должен быть у каждого украинца, и каждый должен иметь возможность и навыки помочь пострадавшему.

Инструктор детально разобрала алгоритм действий, который спасет жизнь на улице или дома. Самое первое правило касается подготовки: кровоостанавливающий жгут должен быть правильно сложен заранее.

— Многие учатся разрывать закрытый турникет резким движением, “стряхивая” его. Но мы не советуем так делать. В состоянии стресса руки вас не будут слушаться, они будут слабыми, и вы можете просто выбросить турникет в сторону. Поэтому кольцо должно быть готово заранее, — объясняет София.

Правило максимально высоко и маркер на лбу

Во время эфира инструктор опровергла популярный миф о том, что в гражданских условиях стоит долго искать рану, чтобы наложить жгут на пять сантиметров выше нее.

София Колесник объяснила, что в случае реального ранения вся одежда человека мгновенно пропитывается кровью. В панике определить точное место поражения чрезвычайно сложно.

Поэтому она советует накладывать турникет максимально высоко на конечность — под самую подмышку или в пах, прямо поверх одежды. По ее словам, все, что находится ниже этого уровня, гарантированно перестанет кровить.

Сам процесс наложения требует физической силы. Просунув конечность в кольцо, необходимо максимально туго потянуть за свободный край ленты.

Завершающим, но критически важным этапом является фиксация времени. Закрученный вороток фиксируется в пластиковых рожках, а остаток ленты закрепляется белой липучкой с надписью Time.

— Для этого нужно иметь при себе перманентный маркер. В зависимости от времени, медики будут принимать решение, как именно снимать турникет и нужны ли дополнительные медикаменты для сохранения конечности. Напишите время на турникете, а лучше — продублируйте его маркером прямо на лице или лбу раненого, там это точно не сотрется, — добавила София Колесник.

Она советует писать эти цифры не только на самом турникете, но и дублировать их прямо на открытых участках кожи раненого, например, на лбу.

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