“Не имели права сдаться”: робот эвакуировал раненого, 33 дня выживавшего с турникетом

Украинские медики провели невероятную операцию — эвакуировали бойца, который 33 дня провел с наложенным жгутом в населенном пункте, находящемся сейчас под контролем российских войск. Об этом сообщили в Первом отдельном медицинском батальоне.

Чтобы добраться до раненого, операцию пришлось проводить семь раз с помощью наземного роботизированного комплекса. Шесть попыток закончились неудачей и потерей техники. Лишь седьмая оказалась успешной.

До точки передачи НРК попал под сброс вражеского дрона, но бронированная капсула спасла раненого, — рассказали в батальоне.

Медики назвали операцию ГВЕР. Она длилась почти шесть часов, за это время робот преодолел 64 километра, из них 37 — с поврежденным колесом.

Сейчас эвакуированный военный проходит лечение, его жизни ничего не угрожает.

Если боец не сдался — мы тоже не имели права сдаваться, — подчеркнули в батальоне.

Главное фото: Скриншот.

Недавно мы также рассказывали историю бойца ГУР, который один против пятерых сдержал штурм под Купянском.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!