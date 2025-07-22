Один проти п’ятьох: боєць ГУР самотужки стримав штурм під Куп’янськом

Ворог наших бійців перевищує кількістю, але точно не якістю. Головне управління розвідки розповіли історію бійця, який самотужки стримав ворожий штурм на Куп’янському напрямку.

Кількість особового складу була не на користь нашого військового — він був один проти одразу п’яти окупантів. Втім, йому вдалося встояти. Того ж дня росіяни застосували проти нього отруйний газ, вкотре порушивши міжнародне право.

Стримав штурм власними силами: історія спецпризначенця ГУР

Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу Братство у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР стримав штурм росіян, що переважали чисельно в пʼять разів.

Побачивши ефективний опір українського бійця, окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни й застосували проти нього отруйний газ. Потім накрили позицію щільним мінометним вогнем і масово атакували FPV-дронами.

Воїн дістав осколкові поранення та отруєння невідомою речовиною, через що він періодично втрачав свідомість. Подальше утримання позиції в такому стані стало для нього неможливим.

Командування ухвалило рішення евакуювати військового. Попри засилля ворожих FPV-дронів, група евакуації прорвалася до пораненого, винесла з-під вогню та доставила до стабілізаційного пункту.

Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося втримати. Росіян від неї відкинули.

Українські жінки також долучаються до війська й опановують нові для себе професії. Ми розповідали історію операторки Джесс, яка керує наземними роботизованими комплексами.

Фото: ілюстративне, спецпідрозділ Братство

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