Історії Розповіді

Один проти п’ятьох: боєць ГУР самотужки стримав штурм під Куп’янськом

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Липня 2025, 19:00
Один проти п’ятьох: боєць ГУР самотужки стримав штурм під Куп’янськом

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь