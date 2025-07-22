Один против пятерых: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм под Купянском

Враг наших бойцов превышает количество, но точно не качество. Главное управление разведки рассказали историю бойца, самостоятельно сдержавшего вражеский штурм на Купянском направлении.

Количество личного состава было не в пользу нашего военного — он был один против сразу пяти оккупантов. Впрочем, ему удалось устоять. В тот же день россияне применили против него ядовитый газ, в очередной раз нарушив международное право.

Сдержал штурм своими силами: история спецназовца ГУР

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения Братство в составе Спецподразделения Тимура ГУР сдержал штурм россиян, превосходивших численно в пять раз.

Увидев эффективное сопротивление украинского бойца, оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны и применили против него ядовитый газ. Затем накрыли позицию плотным минометным огнем и массово атаковали FPV-дронами.

Воин получил осколочные ранения и отравления неизвестным веществом, из-за чего он периодически терял сознание. Дальнейшее удержание позиции в таком состоянии стало для него невозможным.

Командование приняло решение эвакуировать военного. Несмотря на засилье вражеских FPV-дронов, группа эвакуации прорвалась к раненому, вынесла из-под огня и доставила в стабилизационный пункт.

Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев, позицию удалось удержать. Россиян от нее отбили.

Украинские женщины также присоединяются к армии и овладевают новыми для себя профессиями. Мы рассказывали историю оператора Джесс, которая управляет наземными роботизированными комплексами.

Фото: иллюстративное, спецподразделение Братство

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