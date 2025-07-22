Истории Рассказы

Один против пятерых: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм под Купянском

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 июля 2025, 19:00
Один против пятерых: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм под Купянском

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