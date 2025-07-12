Мы не супергерои: военный рассказал, какие фразы раздражают больше всего

У военнослужащих, которые длительное время находятся на войне, меняется не только образ жизни, но и восприятие языка — привычные фразы обретают новый смысл и могут причинять боль. Некоторые вопросы от гражданских или журналистов не просто задевают, а раздражают.

Журналисты Украинской правды пообщались с заместителем командира бригады морской пехоты Богданом Пржегалинским. Он объяснил, что слова, которые для мирных людей звучат обычно, для военных могут быть болезненными.

Не задавайте легкомысленных вопросов о войне

Подполковник рассказывает, что больше всего раздражают вопросы о том, когда же закончится война. В ответ хочется спросить: что именно ты сделал, чтобы это произошло быстрее? Пожертвовал хоть несколько гривен и ждёшь светлого будущего?

Настоящие боевые товарищи на фронте никогда не задают подобных вопросов друг другу, ведь понимают — каждый день войны уже маленькая победа.

Особенно болезненным является вопрос о том, приходилось ли убивать. Он может быть бестактным для тех, кто не участвовал в боях, а для тех, кто убивал — тяжёлым ударом по психике. Не все находятся в непосредственной близости к врагу, а те, кто убивали, часто воспринимают это как тяжёлое бремя, а не как достижение.

Военный подчеркивает: если хочешь действительно помочь и понять, не начинай с бестактных вопросов. Намного правильнее спросить: “Чем я могу помочь тебе и твоим товарищам?”

Героизация, которая раздражает

Еще одна вещь, вызывающая раздражение — чрезмерная героизация военных. Часто благодарность за службу не приносит радости, а наоборот — у военных возникает желание убежать, ведь далеко не все считают себя героями.

Но трезвый разум подсказывает, что люди явно преувеличивают мои личные заслуги и достоинства. Поэтому моя реакция — неловкость и порой раздражение, — говорит подполковник.

Многие просто выполняют свою работу: водитель, повар, делопроизводитель, и не стремятся становиться образом из кино. Когда их возвеличивают до уровня мессии, они чувствуют себя чужими среди своих.

Недооценка врага — опасная иллюзия

Еще один острый момент — это обесценивание врага. В тылу часто шутят про чмонь и чмобиков, но видели ли те, кто шутит, хоть одного в реальном бою? Если нет — зачем такие шутки?

Противник не глуп, он опытен, и его недооценка — реальная угроза для всех нас. Это не просто ошибка, а часть пропаганды, которая работает против нашей страны.

Военные — не политики и не волшебные спасатели

Еще одна ошибочная мысль — что после победы армия сама решит все проблемы в стране. По словам Пржегалинского, это не просто наивно, а и вредно.

Армия — это не политический инструмент и не должна выполнять роль управленцев государством. Сбрасывать ответственность на военных — неправильный подход.

Идеализированные ожидания о первом дне после победы

Вопрос о планах на первый день после войны кажется обычным, но для многих военных он несёт тяжёлые эмоции. Для кого-то этот день может никогда не наступить или быть совсем не таким, каким его представляют мирные люди.

Война стала частью их реальности, поэтому вместо мечтаний о будущем они сосредоточены на том, что можно сделать здесь и сейчас.

Даже после окончания боевых действий многие вернутся к мирной жизни не совсем такими, какими были раньше. Война оставляет глубокие следы в сознании — воспоминания, травмы, изменения, которые невозможно вернуть назад.

Не обожайте — просто слушайте

Многие гражданские боятся, как общаться с военными, чтобы не обидеть. На самом деле всё просто: нужно говорить искренне, без пафоса и лишних украшений. Не ставить себя выше, не героизировать и не отделять.

Военные — не супергерои, а обычные люди, которые просто иначе переживают это трудное время.

Если вы действительно хотите помочь — не обязательно собирать большие суммы. Часто достаточно просто спросить: «Чем могу быть полезен?» — и сделать это без лишних слов.

Ранее мы писали, что военнослужащий Иван с позывным Ракета служит на Кураховском направлении. В селе Дачное он встретил котёнка и решил его забрать.

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