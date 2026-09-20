Могут ли проблемы с деснами влиять на риск деменции: что показало исследование

Состояние десен может быть связано не только со здоровьем зубов, но и с изменениями в работе мозга. К такому выводу пришли японские ученые, которые в течение десяти лет наблюдали за состоянием полости рта и когнитивным здоровьем почти 1400 взрослых.

Исследователи обнаружили связь между кровоточивостью и рецессией десен и повышенным риском деменции. В то же время ученые подчеркивают: полученные результаты не доказывают, что заболевания десен непосредственно вызывают деменцию.

Результаты работы опубликовали в Journal of Clinical Periodontology.

Кровоточивость десен и риск деменции

В ходе исследования ученые сравнили состояние десен участников со случаями развития деменции в течение десятилетия.

У людей, которые имели серьезную кровоточивость десен, риск развития деменции по всем причинам был на 56% выше, чем у тех, кто имел наименьшее количество таких симптомов.

Они также имели на 61% более высокий риск развития болезни Альцгеймера.

Исследователи также обратили внимание на состояние тканей вокруг зубов. У людей с наиболее выраженным отступанием десен риск деменции по всем причинам был на 59% выше. А участники, у которых были самые глубокие промежутки между деснами и зубами, на 72% чаще имели деменцию по всем причинам в течение периода наблюдения.

Почему состояние десен может быть связано с мозгом

Кровоточивость и рецессия десен могут быть признаками активного или прогрессирующего воспалительного процесса в ротовой полости.

Одна из возможных версий заключается в том, что длительное воспаление может влиять на организм системно. Японские исследователи предполагают, что воспалительные сигналы способны влиять на гематоэнцефалический барьер — защитную систему, которая отделяет кровь от тканей мозга.

Если этот механизм нарушается, медиаторы воспаления могут попадать в мозговую ткань и способствовать нейровоспалению и повреждению нервных клеток.

Впрочем, это пока лишь одна из научных гипотез. Исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи между заболеваниями десен и деменцией.

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Могут ли бактерии изо рта влиять на мозг

Ученые также рассматривают другой возможный механизм.

В предыдущих экспериментах на мышах пероральная инфекция определенной бактерией приводила к ее попаданию и колонизации в мозге. Это сопровождалось увеличением производства белков, которые связывают с патологическими процессами при болезни Альцгеймера.

Однако результаты исследований на животных нельзя автоматически переносить на людей. Для подтверждения такого механизма необходимы дальнейшие исследования.

Что известно об исследовании

Работа японских ученых имела наблюдательный характер. Это означает, что исследователи фиксировали состояние здоровья участников и отслеживали его изменения, но не проводили эксперимента, который позволил бы установить причину и следствие.

За десять лет среди участников зафиксировали 267 случаев деменции по всем причинам и только 51 случай сосудистой деменции. Из-за относительно небольшого количества отдельных случаев исследователям сложнее определить, почему связь с кровоточивостью десен может отличаться в зависимости от типа деменции.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты необходимо проверить на больших и более разнообразных группах людей.

В то же время они предполагают, что поддержание здоровья пародонта в будущем может рассматриваться как один из возможных факторов, связанных со снижением риска когнитивного ухудшения.

Таким образом, кровоточивость десен не стоит воспринимать как признак того, что у человека обязательно разовьется деменция. Однако регулярный уход за зубами и деснами остается важной частью общего здоровья.

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