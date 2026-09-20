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Могут ли проблемы с деснами влиять на риск деменции: что показало исследование

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 сентября 2026, 09:00 3 мин.
Состояние десен и риск деменции: ученые назвали результаты 10-летнего исследования
Фото Pexels

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