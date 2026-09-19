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Горячий чай и кофе могут быть опасны: ученые обнаружили связь с раком

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 сентября 2026, 09:00 4 мин.
Горячий чай и кофе повышают риск рака пищевода
Фото Pexels

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