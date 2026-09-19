Горячий чай и кофе могут быть опасны: ученые обнаружили связь с раком

Привычка пить очень горячий чай, кофе или другие напитки может вызвать развитие рака пищевода. К такому выводу пришли британские исследователи, которые проанализировали данные почти 980 тысяч человек.

Особое внимание ученые обратили не только на температуру напитка, но и на то, как часто люди его пили. Об этом пишет The Guardian.

Что выяснили ученые

Участники исследования в течение 14 лет сообщали о своих пищевых привычках и состоянии здоровья. В частности, они оценивали температуру горячих напитков, которые обычно употребляли. Варианты ответов были такими: очень горячие, горячие, теплые или человек вообще не пил горячих напитков.

Исследователи учли температуру напитка и обнаружили: у тех, кто ежедневно выпивал шесть или больше горячих напитков, риск плоскоклеточной карциномы пищевода был на 71% выше, чем у людей, которые пили меньше шести таких напитков в день.

В то же время связь между частым употреблением горячих напитков и другим основным типом рака пищевода — аденокарциномой — оказалась незначительной.

Исследование возглавляла Керен Папир, старшая эпидемиологиня по вопросам питания отдела здоровья населения Оксфордского университета.

Почему температура напитка имеет значение

Ученые предполагают, что проблема может быть именно в регулярном воздействии высокой температуры на слизистую оболочку пищевода. Постоянное тепловое раздражение способно повреждать клетки, которые выстилают орган.

Подобную закономерность ранее замечали и в других регионах мира. Исследования, проведенные в Азии, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, показывали связь между употреблением чая или мате температурой около 70 °C и выше и повышенным риском рака пищевода.

Еще в 2016 году Международное агентство по исследованию рака, которое входит в структуру Всемирной организации здравоохранения, отнесло очень горячие напитки к категории вероятно канцерогенных для человека.

При этом горячие напитки — далеко не единственный фактор риска. Среди основных причин развития рака пищевода также называют курение и употребление алкоголя.

Сколько случаев можно было бы предотвратить

Авторы работы считают, что изменение температуры напитков потенциально может повлиять на количество случаев заболевания.

По их оценкам, примерно один из семи случаев плоскоклеточного рака пищевода в Великобритании можно было бы предотвратить, если бы люди, которые привыкли пить напитки очень горячими, употребляли их при более низкой температуре — ближе к категории горячие.

В то же время исследователи отмечают, что даже дальнейшее снижение температуры напитков теоретически могло бы предотвратить еще большее количество случаев.

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Нужно ли ждать, пока чай остынет

Фиона Осгун, руководительница отдела информации о здоровье Cancer Research UK, отметила, что определить конкретное время, в течение которого нужно охлаждать чай или кофе, сложно.

Ее совет простой: если напиток настолько горячий, что его неудобно пить, лучше немного подождать и не употреблять его сразу после приготовления.

В то же время в Cancer Research UK не считают, что кафе, рестораны или кофейни должны специально подавать чай и кофе при более низкой температуре.

Ученые также обращают внимание на важный нюанс: температура напитков определялась не с помощью термометра. Люди сами оценивали, насколько горячими они обычно их пьют.

Профессор молекулярной оральной онкологии Лондонского университета королевы Марии Муй-Тек Тех отметил, что такая субъективная оценка могла повлиять на результаты.

По его словам, пока нельзя исключить, что люди, которые легко переносят очень горячие напитки или отдают им предпочтение, имеют определенные особенности чувствительности слизистой оболочки. Поэтому результаты исследования не стоит трактовать как окончательное доказательство прямой причинно-следственной связи.

Итак, ученые советуют обращать внимание не столько на сам факт употребления чая или кофе, сколько на температуру, при которой человек регулярно их пьет. Если напиток обжигает рот, лучше дать ему остыть.

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