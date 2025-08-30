Чому каву не можна пити з антибіотиками: результати нового дослідження

Останнє дослідження науковців свідчить, що кава може послаблювати дію антибіотиків. Про це пишуть у PLOS Biology. Як саме дослідники змогли довести факт, що кава впливає на дію антибіотиків і чи можна тепер їх поєднувати — розповідаємо в матеріалі.

Кава може послаблювати дію антибіотиків: дослідження

Змішування кави з антибіотиками може виявитися поганою ідеєю. Це довели німецькі дослідники з Вюрцбурзького університету. За результатами дослідження, навіть одна чашка кави щодня може послаблювати дію певних антибіотиків.

Науковці вивчали вплив реакції бактерій Escherichia coli на кофеїн. Дослідження проводила міжнародна група науковців. Вони вивчили 94 різних хімічних речовин і те, як вони змінили E. coli.

Щонайменше третина речовин, які брали участь у дослідженні, впливають на активність генів. Однак кофеїн виділявся найбільше. Він призводив до зниження абсорбції кишковою паличкою деяких антибіотиків, включно з ципрофлоксацином.

Наші дані показують, що кілька речовин можуть тонко, але систематично впливати на регулювання генів у бактерій, — каже мікробіолог Крістоф Бінсфельд.

Дослідження впливу кави є частиною великої праці щодо резистентності до антибіотиків. Вона, до слова, зростає і в Україні, і в усьому світі. Адаптивні реакції використовує і кишкова паличка, аби залишитися в організмі.

За словами дослідників, білок Rob є значно важливішим, ніж вважалося раніше. Адже він відіграє більш важливу роль у регуляції надходження та виходу бактерій. Він пов’язаний приблизно з третиною всіх змін, виявлених дослідниками, включно з тими, що викликані кофеїном.

Кофеїн запускає каскад подій, що починаються з гена-регулятора Rob і завершуються зміною декількох транспортних білків в E. coli, що, своєю чергою, призводить до зниження засвоєння антибіотиків, таких як ципрофлоксацин.

Поки невідомо, скільки кави потрібно випивати людині, аби посилити резистентність до антибіотиків, адже дослідження проводили у лабораторних умовах.

Однак людям, які вживають антибіотики, варто обмежити споживання кави на час прийому таких ліків.

