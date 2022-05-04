Кава під час війни несе приховану загрозу? Чому варто відмовитись від чашки улюбленого напою

Мільйони людей починають свій день з кави. А потім ще п’ють ароматний напій в обід і, можливо, ввечері за посиденьками. Але інколи зайва філіжанка кави може бути шкідливою.

Так, вчені стверджують: кофеїн, що міститься в каві, — це основний тригер тривоги.

Кофеїн як тригер тривоги

Якщо ваша тривога на рівні 5, то через кілька годин після вживання кави вона може зрости до позначки 8 чи 10.

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Підвищує рівень тривоги й неякісний сон. Тож, якщо ви погано спите і зранку випиваєте чашку кави — ви продовжуєте та підсилюєте рівень тривожності.

Дослідники кажуть: цей зв’язок може бути неочевидним, адже одразу після споживання улюбленого напою ти можеш почуватися чудово, втім “тривожні” наслідки даються взнаки через кілька годин після вживання напою.

Так, 52% людей стикалися з панічними атаками або тривожністю після вживання кави й кофеїну.

Як ще кава впливає на організм

Кофеїн стимулює центральну нервову систему, трохи підвищує тиск.

А ще особливість цієї речовини у підвищеній мобільності.

Молекула кофеїну настільки мала, що дістається мозку всього за 20 хвилин.

Щойно вона потрапляє до мозку, блокує поглинання аденозину — нейромедіатор, який сигналізує про стан сонливості. Саме тому перший ефект від споживання напоїв з кофеїном — відчуття бадьорості.

Як кава впливає на організм чоловіків

При надмірному споживанні кава шкідлива для чоловіків, адже постійний надлишок кофеїну призводить до дисбалансу нервової, сечостатевої та шлунково-кишкової системи.

Так, п’ять – шість чашок кави на день призводять до перевантаження і серйозних збоїв у роботі нервової системи. Це може виявлятися у безсонні, дратівливості, головному болі та зниженні лібідо.

А розчинна кава, навіть у невеликих кількостях, негативно впливає на роботу шлунково-кишкової системи. Важливо запам’ятати:

Пити каву натщесерце не можна.

Це може спричинити загострення захворювань ШКТ, зокрема виразки, гастриту, панкреатиту тощо.

Але є й корисні властивості кави для чоловіків. Так, натуральна кава у невеликих дозах діє як афродизіак. Крім того, така кава пришвидшує рух сперматозоїдів, що збільшує шанси на успішне зачаття.

Також кава активізує діяльність головного мозку та витривалість під час тренувань.

Як кава впливає на організм жінки

У великих кількостях вживання кофеїну може знижувати фертильність у жінок. А ще — збільшувати ризик розвитку доброякісних утворень у молочних залозах.

Крім того, кава протипоказана жінкам, у яких діагностували міому, ендометріоз, полікістоз яєчників.

Як і в чоловіків, відчутний негативний вплив кави на нервову систему: посилюється стрес, відчуття паніки та постійної тривоги. Збільшується ризик розвитку серцево-судинних патологій.

Втім, є від кави і користь для жінок: кофеїн прискорює метаболізм, стимулює травлення та сприяє схудненню.

Кава також має сечогінну дію і перешкоджає утворенню набряків. І, звісно ж, підвищує працездатність, хай і тимчасово.

В яких напоях міститься кофеїн

Кофеїн є, звісно, не тільки в каві та енергетичних напоях. Ця речовина міститься також у чорному та зеленому чаї, газованій воді тощо.

Чи викликає кава залежність

Відмова від споживання кофеїну спричиняє повноцінний синдром відміни. Так само як після довготривалого вживання ліків.

Якщо ви раптово припиняєте вживати каву, можете відчути такі симптоми: головний біль, втома, м’язові болі, апатія, депресія.

Тож якщо ви страждаєте від тривожних розладів, відмовлятися від кави варто поступово.

Як зменшити вплив кофеїну на організм

Пийте більше води протягом дня. Кава зневоднює організм, тож кружка води після американо зайвою не буде. Крім того, вода полегшує виведення кофеїну. Спробуйте знайти альтернативу. Найкраще вживати різноманітні трав’яні чаї. Для зменшення тривоги додайте до трав’яної суміші ромашку, корінь валеріани та вівсяну солому. Якщо ви страждаєте від синдрому відміни, зокрема головного болю, прийміть знеболювальне (але пильнуйте, щоб у його складі не було кофеїну).

Раніше ми розповідали незвичний рецепт кави з какао. Чим корисний такий напій та як його приготувати, читай у матеріалі.