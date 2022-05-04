Кофе во время войны несет скрытую угрозу? Почему стоит отказаться от чашки любимого напитка

Миллионы людей начинают свой день с кофе. А потом пьют ароматный напиток в обед и, возможно, вечером за посиделками. Но иногда лишняя чашечка кофе может быть вредной.

Так, ученые утверждают: содержащийся в кофе кофеин — это основной триггер тревоги.

Кофеин как триггер тревоги

Представим, что ваша тревога на уровне 5, тогда через несколько часов после употребления кофе она может возрасти до 8 или 10.

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Повышает уровень тревоги и некачественный сон. Если вы плохо спите и утром выпиваете чашку кофе — вы продолжаете и усиливаете уровень тревожности.

Исследователи говорят: эта связь может быть неочевидной, ведь сразу после потребления любимого напитка ты можешь чувствовать себя прекрасно, впрочем “тревожные” последствия дают о себе знать через несколько часов после выпитой чашечки кофе.

Так, 52% людей сталкивались с паническими атаками или тревожностью после употребления кофе и кофеина.

Как еще кофе влияет на организм

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, немного повышает давление.

А еще это вещество повышенной мобильности.

Молекула кофеина настолько мала, что поступает в мозг всего за 20 минут.

Как только она попадает в мозг, она блокирует поглощение аденозина — нейромедиатор, который сигнализирует о состоянии сонливости. Именно поэтому первый эффект от употребления напитков с кофеином — ощущение бодрости.

Как кофе влияет на организм мужчин

При чрезмерном потреблении кофе вреден для мужчин, ведь постоянный избыток кофеина приводит к дисбалансу нервной, мочеполовой и желудочно-кишечной системы.

Так, пять – шесть чашек кофе в день приводят к перегрузке и серьезным сбоям в работе нервной системы. Это может проявляться в бессоннице, раздражительности, головных болях и снижении либидо.

А растворимый кофе, даже в небольших количествах, негативно влияет на работу желудочно-кишечной системы. Важно запомнить:

Пить кофе натощак нельзя.

Это может привести к обострению заболеваний ЖКТ, в частности язвы, гастрита, панкреатита и т.д.

Но есть и полезные свойства кофе для мужчин. Так, натуральный кофе в небольших дозах действует как афродизиак. Кроме того, такой кофе ускоряет движение сперматозоидов, что увеличивает шансы на успешное зачатие.

Также кофе активизирует деятельность головного мозга и выносливость во время тренировок.

Как кофе влияет на организм женщины

В больших количествах употребление кофеина может снижать фертильность у женщин. А еще — увеличивать риск развития доброкачественных образований в молочных железах.

Кроме того, кофе противопоказан женщинам, у которых диагностировали миому, эндометриоз, поликистоз яичников.

Как и у мужчин, ощутимо негативное влияние кофе на нервную систему: усиливается стресс, чувство паники и постоянной тревоги. Увеличивается риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Впрочем, есть польза от кофе для женщин: кофеин ускоряет метаболизм, стимулирует пищеварение и способствует похудению.

Кофе также оказывает мочегонное действие и препятствует образованию отеков. И, конечно же, повышает работоспособность, пусть и временно.

В каких напитках содержится кофеин

Кофеин, конечно же, есть не только в кофе и энергетических напитках. Это вещество содержится также в черном и зеленом чае, газировке и т.д.

Вызывает ли кофе зависимость

Отказ от потребления кофеина влечет за собой полноценный синдром отмены. Также, как после длительного употребления лекарств.

Если ты внезапно прекращаешь употреблять кофе, можешь почувствовать следующие симптомы: головная боль, усталость, мышечные боли, апатия, депрессия.

Поэтому если ты страдаешь от тревожных расстройств, отказываться от кофе следует постепенно.

Как снизить влияние кофеина на организм

Пей больше воды в течение дня. Кофе обезвоживает организм, поэтому стакан воды после американо лишним не будет. Кроме того, вода облегчает выведение кофеина. Попытайся найти альтернативу. Лучше употреблять разнообразные травяные чаи. Для уменьшения тревоги добавь к травяной смеси ромашку, корни валерианы и овсяную солому. Если ты страдаешь от синдрома отмены, в частности головной боли, прими обезболивающее (но проверь, чтобы в его составе не было кофеина).

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