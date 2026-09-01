Октоберфест 2026 в Мюнхене: когда ехать и сколько денег понадобится на пиво и развлечения

Германия, а именно — Мюнхен, уже готовится к главному пивному событию года — Октоберфесту-2026.
Фестиваль пройдет с 19 сентября по 4 октября 2026 года, и в этом году это будет 191-й сезон.
Что известно о нынешнем праздновании и нужно ли покупать билеты на Октоберфест — мы собрали для тебя полную информацию.
Когда Октоберфест 2026: дата, программа и нужен ли билет
Октоберфест — это не только фестиваль пива, это народный праздник гостеприимства, который дает его участникам удивительное ощущение дома. Здесь предлагают традиционные развлечения, в которых тесно связаны древность и современность Баварии, а еще — вкусно угощают.
Вход на территорию Октоберфеста бесплатный, как и вход в большие и маленькие пивные палатки. Исключением могут стать ситуации, когда палатки переполнены и их закрывают — такое возможно в выходные.
Оплачивается только вход на Oide Wiesn — историческую часть фестиваля: в 2026 году он стоит 4 евро, для детей до 14 лет вход бесплатный.
Основные события Oktoberfest 2026
- 19 сентября — торжественное открытие: празднично украшенные повозки и конные экипажи отправятся к Theresienwiese. В полдень мэр Мюнхена Доминик Краузе откроет первую бочку пива, и Октоберфест-2026 официально стартует.
- 20 сентября — парад традиционных костюмов и охотников: около тысячи участников в традиционной баварской одежде пройдут по центру Мюнхена.
- 24 сентября — экуменическая служба, традиционное богослужение.
- 27 сентября — большой концерт возле статуи Баварии, выступят около 300 музыкантов, концерт начнется в 11:00, а вход на него будет бесплатным.
- 4 октября — завершение фестиваля: традиционный салют возле статуи Баварии.
Октоберфест 2026 в Мюнхене: сколько будет стоить пиво в 2026 году
Официальный сайт фестиваля уже опубликовал цены. За литровую кружку пива придется заплатить от 14,80 до 15,90 евро. В среднем цены выросли на 2,38% по сравнению с 2025 годом. Тогда цены колебались в пределах 14,50–15,80 евро.
Вот нынешний прейскурант:
- Augustiner — 14,90 евро
- Armbrustschützen-Festzelt — 15,90
- Bräurosl — 15,90
- Hacker-Festzelt — 15,80
- Hofbräuhaus-Festzelt — 15,80
- Löwenbräu — 15,90
- Paulaner — 15,80
Октоберфест 2026 в Германии: сколько стоит еда
Цена зависит от шатра и блюда. Например, на официальном сайте для детских меню 2026 года указаны такие цены: за четверть курицы с булочкой нужно отдать от 9 до 17 евро.
Три баварские колбаски (или порция курицы) с картофельным салатом стоят от 8,50 до 20,50 евро.
Для взрослых цены на популярные блюда могут быть выше, их устанавливают владельцы шатров.
Столик на фестивале не обязательно бронировать, но вечером или в выходные свободных мест может не быть, поэтому большим компаниям все же советуют заказывать столики заранее.
На официальном сайте также пишут, что обычно при бронировании столика действует минимальный заказ — две литровые кружки пива и половина жареной курицы на человека.
Хочешь принять участие в фестивале, тогда посмотри полезную информацию в нашем другом материале: правила выезда мужчин за границу 2026, что стоит знать перед поездкой.
Источник фото и информации: Оktoberfest.
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