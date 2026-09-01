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Октоберфест 2026 в Мюнхене: когда ехать и сколько денег понадобится на пиво и развлечения

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2026, 15:00 3 мин.
октоберфест 2026

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