Маринад для овощей на гриле: чтобы кабачок тоже получил шанс стать главным блюдом

Овощи на гриле — это настоящее воплощение лета на тарелке: яркие, сочные, с легким дымком и хрустящей корочкой. Но чтобы они раскрыли свой вкус в полной мере, важно не только правильно их приготовить, но и предварительно замариновать. Правильный маринад не перебьет природный вкус овощей, а лишь подчеркнет их сладость, придаст аромат и сделает текстуру более нежной.

Читай, как замариновать овощи для гриля или мангала, универсальные рецепты маринада и лайфхаки — в материале.

Как замариновать овощи для гриля

Овощи гриль — это вкусно и полезно. Во время приготовления на гриле они сохраняют большинство витаминов и минералов, а лишний жир стекает, делая блюдо легким и диетическим. Это блюдо идеально подходит как самостоятельный легкий ужин, а может стать и гарниром для мяса или рыбы. Их можно подавать горячими, только из гриля, или же охлажденными, как часть летнего салата.

Добавь к ним свежую зелень, ароматные травы, оливковое масло и несколько капель лимонного сока, и ты получишь настоящее гастрономическое наслаждение.

Соус Пикантный

Рецепт на 1 кг овощей (кабачок, баклажан, болгарский перец, грибы, лук)

Маринад:

70 мл растительного масла (оливковое);

40 мл соевого соуса;

0,5 сока большого лимона;

1 ч. л сахара;

по 0,5 ч. л соли и перца;

2 средних зубчика чеснока.

Приготовление:

Помыть овощи и порезать толстыми кусками. Промыть шампиньоны средней величины. Готовим маринад: в миску добавляем сок половинки лимона, оливковое масло, соль, соевый соус, сахар, перец, выжимаем чеснок. Тщательно размешиваем, перекладываем овощи в маринад, перемешиваем и оставляем для маринования на 20 мин. Можно начинать жарку на мангале.

Универсальный маринад для овощей на гриле

Ингредиенты:

Оливковое масло — 100 мл.

Соевый соус — 2 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика (пропущен через пресс).

Лимонный сок — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Орегано или итальянские травы — 1 ч. л.

Как готовить:

Смешиваем все ингредиенты, заливаем овощи, оставляем мариноваться 20-30 минут — и на гриль.

Острый маринад с азиатскими нотками

Подходит для баклажанов, кабачков и грибов.

Ингредиенты:

Соевый соус — 3 ст.

Кунжутное масло — 1 ст.

Имбирь (тертый) — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Острый перец — по вкусу.

Лайм — сок половинки.

Летний цитрусовый маринад (для легкого вкуса)

Это блюдо дарит настоящее наслаждение каждому гурману и согревает душу ароматами лета.

Ингредиенты:

Сок апельсина — 100 мл.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 50 мл.

Мед — 1 ч. л.

Мята или базилик — несколько листочков.

Щепотка соли и перца.

Этот маринад придает овощам приятную кислинку и аромат свежести.

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