Маринад для овощей на гриле: чтобы кабачок тоже получил шанс стать главным блюдом

Фото Pixabay Овощи на гриле — это настоящее воплощение лета на тарелке: яркие, сочные, с легким дымком и хрустящей корочкой. Но чтобы они раскрыли свой вкус в полной мере, важно не только правильно их приготовить, но и предварительно замариновать. Правильный маринад не перебьет природный вкус овощей, а лишь подчеркнет их сладость, придаст аромат и сделает текстуру более нежной.Читай, как замариновать овощи для гриля или мангала, универсальные рецепты маринада и лайфхаки — в материале. Как замариновать овощи для гриля Овощи гриль — это вкусно и полезно. Во время приготовления на гриле они сохраняют большинство витаминов и минералов, а лишний жир стекает, делая блюдо легким и диетическим. Это блюдо идеально подходит как самостоятельный легкий ужин, а может стать и гарниром для мяса или рыбы. Их можно подавать горячими, только из гриля, или же охлажденными, как часть летнего салата. Добавь к ним свежую зелень, ароматные травы, оливковое масло и несколько капель лимонного сока, и ты получишь настоящее гастрономическое наслаждение. Соус Пикантный Рецепт на 1 кг овощей (кабачок, баклажан, болгарский перец, грибы, лук) Маринад: 70 мл растительного масла (оливковое); 40 мл соевого соуса; 0,5 сока большого лимона; 1 ч. л сахара; по 0,5 ч. л соли и перца; 2 средних зубчика чеснока. Приготовление: Помыть овощи и порезать толстыми кусками. Промыть шампиньоны средней величины. Готовим маринад: в миску добавляем сок половинки лимона, оливковое масло, соль, соевый соус, сахар, перец, выжимаем чеснок. Тщательно размешиваем, перекладываем овощи в маринад, перемешиваем и оставляем для маринования на 20 мин. Можно начинать жарку на мангале. Универсальный маринад для овощей на гриле Ингредиенты: Оливковое масло — 100 мл. Соевый соус — 2 ст. л. Чеснок — 2-3 зубчика (пропущен через пресс). Лимонный сок — 2 ст. л. Мед — 1 ст. л. Соль, черный молотый перец — по вкусу. Орегано или итальянские травы — 1 ч. л. Как готовить:Смешиваем все ингредиенты, заливаем овощи, оставляем мариноваться 20-30 минут — и на гриль. Читать по теме Вкусности на гриле: веганские, вегетарианские, пескетарианские и классические рецепты для барбекю дома Несколько идей, что приготовить на мангале или гриле для тех, кто ест не все продукты: ищи в материале. Острый маринад с азиатскими нотками Подходит для баклажанов, кабачков и грибов. Ингредиенты: Соевый соус — 3 ст. Кунжутное масло — 1 ст. Имбирь (тертый) — 1 ч. л. Чеснок — 2 зубчика. Острый перец — по вкусу. Лайм — сок половинки. Pexels Летний цитрусовый маринад (для легкого вкуса) Это блюдо дарит настоящее наслаждение каждому гурману и согревает душу ароматами лета. Ингредиенты: Сок апельсина — 100 мл. Лимонный сок — 2 ст. л. Оливковое масло — 50 мл. Мед — 1 ч. л. Мята или базилик — несколько листочков. Щепотка соли и перца. Pexels Этот маринад придает овощам приятную кислинку и аромат свежести. А еще раньше мы сделали для наших читателей подборку лучших маринадов для разных видов мяса.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter