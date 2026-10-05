Стиль жизни Еда и рецепты

Как хранить мед, чтобы он не терял свои свойства: важные правила

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 05 октября 2026, 13:30 3 мин.
Как хранить мед
Фото Pexels

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