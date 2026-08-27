Для тебя Новости

Цена на мед в Украине 2026: сколько просят за литр и оптовую партию

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 августа 2026, 16:00 3 мин.
Цена на мед в Украине 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь