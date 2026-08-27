Цена на мед в Украине 2026: сколько просят за литр и оптовую партию

Украинский рынок меда продолжает активно работать, а цена продукта в 2026 году зависит от сорта, качества, объема и способа продажи. Стоимость может существенно отличаться у пасечников, на рынках и при оптовой покупке.

Мы проанализировали актуальные объявления пасечников на OLX, чтобы выяснить, какая цена на мед в Украине в 2026 году, сколько стоит 1 литр меда и как меняется стоимость при покупке оптом.

Розничная цена за 1 л меда: что предлагают пчеловоды на сайте OLX

По данным сайта OLX, где сейчас размещено более 200 тематических объявлений, базовая цена на мед за литр натурального продукта колеблется в пределах от 250 до 500 гривен. Стоимость напрямую зависит от региона сбора и конкретного сорта.

Судя по фотографиям объявлений, цена за 1 литр меда в 2026 году выглядит следующим образом: свежевыкачанный подсолнечный продают по 300 гривень, гречишный можно найти за 260 гривень, а Карпатский обойдется в 330 за литровую банку.

В целом, средняя цена на мед в Украине в розничном сегменте распределилась следующим образом:

Подсолнечный и рапсовый: 300–350 гривен/л;

Майский (садовый): 300–380 гривен/л;

Липовый и гречишный: 400–455 гривен/л;

Акациевый: 480–500 гривень/л.

Какая цена на мед оптом

Для тех, кто планирует крупные закупки, ситуация на рынке выглядит иначе. Средняя цена на мед оптом в 2026 году составляет от 110 до 200 гривен за килограмм. Конечная цена на мед оптом формируется на основе объемов партии и ботанического происхождения продукта.

Ориентировочные оптовые расценки по сортам:

Рапсовый и подсолнечный отдают дешевле всего — 110–140 гривен/кг;

Луговой (разнотравье) оценивается в 130–170 гривен/кг;

Липовый и гречишный будут стоить 160–200 гривен/кг.

Стоит отметить, что цена на мед акации в 2026 году остается традиционно самой высокой. За этот редкий и премиальный сорт оптовым покупателям придется заплатить от 200–250 грн/кг и выше.

Цена на мед разнотравья: сравнение пасек и супермаркетов

Один из самых популярных сортов среди украинцев — луговой. Сейчас цена на мед разнотравья составляет от 125 до 370 гриве за килограмм. Однако есть существенная разница между покупкой с рук и в магазине.

Если вы покупаете непосредственно у пасечника через сайт OLX, свежий продукт будет стоить 300 грн за литр (что равняется примерно 1,4–1,5 кг веса). Трехлитровая бутыль такого меда обойдется примерно в 1100 грн.

Стоит помнить: если в разнотравье попала значительная доля подсолнечника, такой продукт пасечники отдают дешевле.

В торговых сетях (например, Эпицентр или Auchan) расценки другие из-за расходов на фасовку и логистику. За стеклянную баночку объемом 500 граммов придется выложить от 130 до 180 грн, а килограмм брендированного продукта на полке магазина потянет на 220–350 гривен.

Фото в материале: Скришот.

Кроме липового или подсолнечного есть немало других вкусных сортов меда, таких как эвкалиптовый, каштановый и многие другие. О необычных видах меда мы рассказывали раньше.

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