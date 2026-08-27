Почему смартфоны Samsung остаются одним из лидеров рынка

Samsung второй квартал подряд отгружает больше смартфонов, чем любой другой производитель: по подсчетам Omdia, с апреля по июнь 2026 года компания поставила 60,5 млн устройств – 22% мирового рынка. Держит ее там не одна удачная модель, а ширина линейки Galaxy: от телефонов за 6 000 гривен до складных аппаратов дороже 100 000. Разберем, чем отличаются серии, дающие искусственный интеллект в ежедневных задачах и как не запутаться при выборе.

Почему многие пользователи выбирают именно Samsung

Лидерство состоит из нескольких вещей одновременно, и первая из них – ассортимент: под одной маркой сосуществуют базовые телефоны для звонков и устройства, заменяющие планшет. Super AMOLED со 120 Гц дошел до моделей за 11 000–15 000 гривен, поэтому плавная прокрутка и глубокий черный перестали быть признаком флагмана.

Второй аргумент становится заметным аж на третий-четвертый год. Samsung гарантирует семь поколений Android и семь лет патчей безопасности для флагманов, шесть – для серии A. Apple официально обязалась по меньшей мере на пять лет, Xiaomi дотянулась до пяти только в январе 2026-го. Даже недорогой Galaxy A07 5G получит последнее обновление в феврале 2032 года.

Какие серии телефонов Samsung существуют

На Алло телефоны Самсунг занимают отдельный раздел каталога – около 970 позиций, от моделей за несколько тысяч до складных новинок.

Galaxy A – смартфоны на каждый день. Актуальны A57 и A37, рядом более доступны A27 и A17. Есть AMOLED, защита IP68 и подзарядка на 45 Вт, но без генеративного редактирования фото.

Galaxy S – флагманская тройка S26, S26+ и S26 Ultra. Мощные процессоры, лучшие камеры, S Pen в старшей модели и полный набор Galaxy AI.

Galaxy Fold – книжка, которая раскладывается в восьмидюймовый экран. Fold8 весит 201 грамм, Fold8 Ultra добавляет площадь и отдельный телеобъектив.

Galaxy Flip – компактная раскладушка, которая в сложенном состоянии помещается в любой карман. На внешнем экране диагональю 4,1 дюйма можно читать сообщения и просматривать погоду, не раскрывая устройство.

Складные аппараты перестали быть экзотикой: по прогнозу IDC, этот сегмент в 2026 году вырастет на 20%, в то время как рынок смартфонов в целом падает. Новые Fold8 и Flip8 собрали около 271 000 предзаказов за первые трое суток после показа 22 июля.

Galaxy AI: как искусственный интеллект помогает в повседневном использовании

Функции Galaxy AI позволяют автоматизировать ежедневную рутину. Например, Live Translate позволяет переводить телефонный разговор на лету: собеседник говорит на своем языке, а на экране появляются субтитры. Режим Interpreter выполняет то же через наушники Galaxy Buds – перевод транслируется прямо в ухо.

Transcript Assist может преобразовать запись лекции или совещания в текст и быстро сжать его в конспект. С помощью Photo Assist можно убрать случайных прохожих из кадра и дорисовать фон, а инструмент Circle to Search позволяет искать информацию по выделенному фрагменту экрана, не выходя из текущего приложения.

Эксперты Алло отмечают, что возможности перевода и транскрипции наиболее популярны на практике. Важно, что базовый набор функций Galaxy AI будет оставаться бесплатным бессрочно.

Камеры Samsung: возможности для фото и видео

При достаточном освещении разница между флагманами и средним классом почти незаметна – она проявляется в темноте. Основная 200-мегапиксельная камера Galaxy S26 Ultra с диафрагмой ƒ/1.4 пропускает на 47% больше света, чем предшественница, а алгоритмы обработки эффективно угнетают шумы, позволяя делать четкие ночные кадры без штатива. При снятии контрастных сцен (например, концертов) система автоматически балансирует яркие и темные участки, предотвращая пересветы и сохраняя детали в тенях.

Видео флагманы пишут в 8K, а профили HDR10+ и Log дают простор для цветокоррекции. Тем, кто фотографирует регулярно, больше всего подходят версии Ultra с отдельным телеобъективом. Для соцсетей хватает A57 или Flip8 с 50-мегапиксельной камерой.

Производительность, дисплей и автономность

Galaxy S26 работает на Exynos 2600 – первом мобильном процессоре по двунанометровому техпроцессу, S26 Ultra получил Snapdragon 8 Elite Gen 5. В бытовых задачах разницы между ними не видно, она появляется в тяжелых играх и монтаже видео.

Дисплей с поддержкой адаптивной частоты обновления (от 1 до 120 Гц) позволяет экономить заряд на статических изображениях и обеспечивает плавность при прокрутке. Яркости 1200 нит в серии A достаточно для использования солнечного дня на улице, а флагманские 2600 нит делают комфортным снимание под открытым небом.

Большинство моделей оснащено батареями емкостью от 4300 до 5000 мАч, чего хватает на сутки активного пользования. Разница заключается в скорости зарядки: базовая версия S26 поддерживает 25 Вт, серия A — 45 Вт, а для S26 Ultra предусмотрена быстрая зарядка до 75% за полчаса.

Экосистема Samsung: когда смартфон работает вместе с другими устройствами

Совместное использование нескольких устройств Galaxy расширяет их возможности. К примеру, с умными часами Watch9 и Watch Ultra2 можно отслеживать пульс во сне и рассчитываться через Samsung Wallet. Наушники Buds4 поддерживают бесшовное переключение между телефоном и планшетом, а Buds4 Pro позволяют переводить речь на 22 языка.

Функция Multi Control позволяет одной мышью управлять телефоном, планшетом и ноутбуком. Режим Samsung DeX позволяет вывести рабочий стол на монитор для выполнения офисных задач. А обновленный Quick Share позволяет отправлять файлы напрямую на iPhone и Mac.

Команда Алло напоминает: большинство этих экосистемных функций требует единой учетной записи Samsung и раскрывается в полной мере именно в паре со смартфонами Galaxy.

Какой телефон Samsung выбрать в зависимости от потребностей

Вместо того чтобы сравнивать десятки моделей, проще начать с вопроса «для чего»:

для обучения – Galaxy A – транскрипция лекций, долгое время работы и цена, за которую не страшно носить аппарат в рюкзаке;

для работы – Galaxy S или Fold – первая дает скорость и компактность, вторая – два приложения рядом и режим DeX;

для фотографии – версии Ultra серии S – отдельные оптические зумы и Expert RAW перекрывают большинство сценариев, включая ночные;

для мобильных игр – Galaxy S, где частота держится стабильнее во время долгих сессий;

для повседневной жизни – Galaxy A – звонки, соцсети, навигация и фото работают без заметных компромиссов;

для складного аппарата — Flip для компактности или Fold для рабочей площади.

Специалисты Алло советуют отталкиваться от двух вещей: сколько часов в день экран реально работает и есть ли рядом другие устройства Galaxy.

Типичные ошибки при выборе смартфона Samsung

Самый распространенный промах – считать мегапиксели. Снимок из 200-мегапиксельного сенсора по умолчанию состоит в 12 Мп, а качество решают размер пикселя, светосила и обработка.

Второй промах — взять конфигурацию с минимальной памятью ради экономии нескольких тысяч: разница между 128 и 256 ГБ ощутима уже через год съемки видео, а расширить хранилище в современных моделях нечем. Похожая история с диагональю – 6,9-дюймовый экран выглядит привлекательно на витрине, однако носить 200-граммовый аппарат в кармане куртки каждый день удобно далеко не всем.

Еще два момента теряются на этапе сравнения. Функции Galaxy AI отличаются между сериями, и генеративное редактирование доступно только во флагманах. Экосистема тоже влияет на выбор: покупать телефон под имеющиеся аксессуары логичнее, чем наоборот.

На что обратить внимание перед покупкой

Как только выбор сузился до двух-трех моделей, остается сверить конкретику — вот параметры, которые чаще всего меняют решение:

серия и год выпуска – от них зависит продолжительность поддержки;

диагональ и вес – с поправкой на то, как аппарат лежит в руке;

камера – светосила и оптическая стабилизация;

аккумулятор и мощность зарядки: 25, 45 или 60 Вт;

защита корпуса – IP68 в обычных моделях, IP48 в складных;

совместимость с имеющимися Galaxy Watch, Buds или планшетом.

Вывод

Samsung закрывает почти любой запрос: доступные модели для звонков и навигации, флагманы с камерами уровня Ultra, складывающиеся аппараты вместо планшета. Общее у них – семь лет обновлений и связка с остальными устройствами Galaxy.

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