Чому смартфони Samsung залишаються одним із лідерів ринку

Samsung другий квартал поспіль відвантажує більше смартфонів, ніж будь-який інший виробник: за підрахунками Omdia, з квітня по червень 2026 року компанія поставила 60,5 млн пристроїв — 22% світового ринку. Тримає її там не одна вдала модель, а ширина лінійки Galaxy: від телефонів за 6 000 гривень до складаних апаратів дорожче 100 000. Розберемо, чим відрізняються серії, що дає штучний інтелект у щоденних завданнях і як не заплутатися під час вибору.

Чому багато користувачів обирають саме Samsung

Лідерство складається з кількох речей одночасно, і перша з них — асортимент: під однією маркою співіснують базові телефони для дзвінків і пристрої, які замінюють планшет. Super AMOLED зі 120 Гц дійшов до моделей за 11 000–15 000 гривень, тому плавна прокрутка й глибокий чорний перестали бути ознакою флагмана.

Другий аргумент стає помітним аж на третій-четвертий рік. Samsung гарантує сім поколінь Android і сім років патчів безпеки для флагманів, шість — для серії A. Apple офіційно зобов’язалася щонайменше на п’ять років, Xiaomi дотягнулася до п’яти лише в січні 2026-го. Навіть недорогий Galaxy A07 5G отримає останнє оновлення в лютому 2032 року.

Які серії телефонів Samsung існують

На Алло телефони Самсунг займають окремий розділ каталогу — близько 970 позицій, від моделей за кілька тисяч до складаних новинок.

Galaxy A — смартфони на кожен день. Актуальні A57 і A37, поруч доступніші A27 та A17. Є AMOLED, захист IP68 і заряджання на 45 Вт, але без генеративного редагування фото. Galaxy S — флагманська трійка S26, S26+ і S26 Ultra. Найпотужніші процесори, найкращі камери, S Pen у старшій моделі та повний набір Galaxy AI. Galaxy Fold — книжка, яка розкладається у восьмидюймовий екран. Fold8 важить 201 грам, Fold8 Ultra додає площі й окремий телеоб’єктив. Galaxy Flip — компактна розкладачка, яка в складеному стані поміщається в будь-яку кишеню. На зовнішньому екрані діагоналлю 4,1 дюйма можна читати повідомлення й переглядати погоду, не розкриваючи пристрій.

Складані апарати перестали бути екзотикою: за прогнозом IDC, цей сегмент у 2026 році зросте на 20%, тоді як ринок смартфонів загалом падає. Нові Fold8 і Flip8 зібрали близько 271 000 передзамовлень за перші три доби після показу 22 липня.

Galaxy AI: як штучний інтелект допомагає у повсякденному використанні

Функції Galaxy AI дозволяють автоматизувати щоденну рутину. Наприклад, Live Translate дає змогу перекладати телефонну розмову на льоту: співрозмовник говорить своєю мовою, а на екрані з’являються субтитри. Режим Interpreter виконує те саме через навушники Galaxy Buds — переклад транслюється просто у вухо.

Transcript Assist може перетворити запис лекції чи наради на текст і швидко стиснути його до конспекту. За допомогою Photo Assist можна прибрати випадкових перехожих із кадру та домалювати фон, а інструмент Circle to Search дозволяє шукати інформацію за виділеним фрагментом екрана, не виходячи з поточного застосунку.

Експерти Алло відзначають, що можливості перекладу та транскрипції є найбільш популярними на практиці. Важливо, що базовий набір функцій Galaxy AI залишатиметься безкоштовним безстроково.

Камери Samsung: можливості для фото та відео

За достатнього освітлення різниця між флагманами й середнім класом майже непомітна — вона проявляється у темряві. Основна 200-мегапіксельна камера Galaxy S26 Ultra з діафрагмою ƒ/1.4 пропускає на 47% більше світла, ніж попередниця, а алгоритми обробки ефективно пригнічують шуми, дозволяючи робити чіткі нічні кадри без штатива. Під час знімання контрастних сцен (наприклад, концертів) система автоматично балансує яскраві й темні ділянки, запобігаючи пересвітам і зберігаючи деталі в тінях.

Відео флагмани пишуть у 8K, а профілі HDR10+ і Log дають простір для кольорокорекції. Тим, хто фотографує регулярно, найбільше підходять версії Ultra з окремим телеоб’єктивом. Для соцмереж вистачає A57 чи Flip8 із 50-мегапіксельною камерою.

Продуктивність, дисплей і автономність

Galaxy S26 працює на Exynos 2600 — першому мобільному процесорі за двонанометровим техпроцесом, S26 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5. У побутових завданнях різниці між ними не видно, вона з’являється у важких іграх і монтажі відео.

Дисплей з підтримкою адаптивної частоти оновлення (від 1 до 120 Гц) дозволяє заощаджувати заряд на статичних зображеннях і забезпечує плавність під час прокрутки. Яскравості 1200 нітів у серії A достатньо для використання сонячного дня надворі, а флагманські 2600 нітів роблять комфортним знімання просто неба.

Більшість моделей оснащено батареями ємністю від 4300 до 5000 мА-год, чого вистачає на добу активного користування. Різниця полягає у швидкості заряджання: базова версія S26 підтримує 25 Вт, серія A — 45 Вт, а для S26 Ultra передбачено швидке заряджання до 75% за пів години.

Екосистема Samsung: коли смартфон працює разом з іншими пристроями

Спільне використання кількох пристроїв Galaxy розширює їхні можливості. Наприклад, з розумними годинниками Watch9 і Watch Ultra2 можна відстежувати пульс уві сні та розраховуватися через Samsung Wallet. Навушники Buds4 підтримують безшовне перемикання між телефоном і планшетом, а Buds4 Pro дозволяють перекладати мовлення 22 мовами.

Функція Multi Control дозволяє однією мишею керувати телефоном, планшетом і ноутбуком. Режим Samsung DeX дає змогу вивести робочий стіл на монітор для виконання офісних завдань. А оновлений Quick Share дозволяє надсилати файли напряму на iPhone і Mac.

Команда Алло нагадує: більшість із цих екосистемних функцій вимагає єдиного облікового запису Samsung і розкривається повною мірою саме в парі зі смартфонами Galaxy.

Який телефон Samsung вибрати залежно від потреб

Замість того щоб порівнювати десятки моделей, простіше почати з питання «для чого»:

для навчання — Galaxy A — транскрипція лекцій, довгий час роботи й ціна, за яку не страшно носити апарат у рюкзаку;

для роботи — Galaxy S або Fold — перша дає швидкість і компактність, друга — два застосунки поруч і режим DeX;

для фотографії — версії Ultra серії S — окремі оптичні зуми та Expert RAW перекривають більшість сценаріїв, включно з нічними;

для мобільних ігор — Galaxy S, де частота тримається стабільніше під час довгих сесій;

для повсякдення — Galaxy A — дзвінки, соцмережі, навігація й фото працюють без помітних компромісів;

для складаного апарата — Flip задля компактності або Fold задля робочої площі.

Спеціалісти Алло радять відштовхуватися від двох речей: скільки годин на день екран реально працює і чи є поруч інші пристрої Galaxy.

Типові помилки під час вибору смартфона Samsung

Найпоширеніший промах — рахувати мегапікселі. Знімок із 200-мегапіксельного сенсора за замовчуванням складається в 12 Мп, а якість вирішують розмір пікселя, світлосила й обробка.

Другий промах — узяти конфігурацію з мінімальною пам’яттю заради економії кількох тисяч: різниця між 128 і 256 ГБ відчутна вже за рік знімання відео, а розширити сховище в сучасних моделях нічим. Схожа історія з діагоналлю — 6,9-дюймовий екран виглядає привабливо на вітрині, проте носити 200-грамовий апарат у кишені куртки щодня зручно далеко не всім.

Ще два моменти губляться на етапі порівняння. Функції Galaxy AI відрізняються між серіями, і генеративне редагування доступне тільки у флагманах. Екосистема теж впливає на вибір: купувати телефон під наявні аксесуари логічніше, ніж навпаки.

На що звернути увагу перед покупкою

Щойно вибір звузився до двох-трьох моделей, залишається звірити конкретику — ось параметри, які найчастіше змінюють рішення:

серія та рік випуску — від них залежить тривалість підтримки;

діагональ і вага — з поправкою на те, як апарат лежить у руці;

камера — світлосила та оптична стабілізація;

акумулятор і потужність заряджання: 25, 45 чи 60 Вт;

захист корпусу — IP68 у звичайних моделях, IP48 у складаних;

сумісність із наявними Galaxy Watch, Buds або планшетом.

Висновок

Samsung закриває майже будь-який запит: доступні моделі для дзвінків і навігації, флагмани з камерами рівня Ultra, складані апарати замість планшета. Спільне в них — сім років оновлень і зв’язка з рештою пристроїв Galaxy.

Зручно порівняти характеристики різних поколінь і вибрати оптимальний смартфон Samsung можна в каталозі Алло, а експерти маркетплейсу завжди допоможуть із фінальним рішенням. Відкрий Алло — закрий питання з пошуком смартфона, що не застаріє через рік і точно відпрацює кожну вкладену гривню.

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