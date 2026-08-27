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Чому смартфони Samsung залишаються одним із лідерів ринку

Марина Слизовська 27 Серпня 2026, 15:30 7 хв.
Samsung
Фото Unsplash

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