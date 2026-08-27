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Жеребкування Ліги чемпіонів 2026/27: коли Шахтар дізнається своїх суперників і де дивитися

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 14:30 2 хв.
жеребкування ліги чемпіонів
Фото Pexels

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