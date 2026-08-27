Жеребкування Ліги чемпіонів 2026/27: коли Шахтар дізнається своїх суперників і де дивитися

Зовсім скоро вирішиться, з ким Шахтар зіграє на основному етапі Ліги чемпіонів 2026/27. Коли відбудеться жеребкування та де дивитися церемонію онлайн — розповідаємо далі.

Жеребкування Ліги чемпіонів: дата і де дивитися

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться у четвер, 27 серпня, у Монако. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

Цього вечора 36 клубів дізнаються своїх суперників на новому етапі турніру.

Подивитися жеребкування онлайн можна буде на офіційних ресурсах УЄФА — UEFA.com, UEFA.tv. Для українських уболівальників трансляцію також покаже MEGOGO.

Жеребкування Ліги чемпіонів: кошики

Усі команди перед жеребкуванням розподілили на чотири кошики по дев’ять клубів. Склад кошиків визначали переважно за клубним рейтингом УЄФА.

Український Шахтар опинився у третьому кошику.

У першому кошику: ПСЖ, Баварія, Реал, Ліверпуль, Інтер, Манчестер Сіті, Арсенал, Барселона та Атлетіко.

У другому — Боруссія Дортмунд, Рома, Спортінг, Астон Вілла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Бетіс і ПСВ.

Третій кошик, крім Шахтаря, складають: Феєнорд, Лілль, Буде-Глімт, Наполі, РБ Лейпциг, Вільярреал, Фенербахче та Галатасарай.

У четвертому — Славія, Слован, Штутгарт, АЕК, ЛАСК, Комо, Ланс, Вікінг і Сабах.

За новим форматом кожна команда отримає вісім різних суперників — по два з кожного кошика. Чотири матчі клуб проведе вдома, ще чотири — на виїзді.

Команди з однієї країни не можуть зіграти між собою, а проти клубів з іншої асоціації дозволено зустрітися не більше двох разів.

Перші матчі лігового етапу заплановані на 8–10 вересня, а останній, восьмий тур відбудеться 27 січня 2027 року.

Саме після жеребкування стане зрозуміло, який календар очікує на Шахтар і чи дістануться українському клубу зустрічі з грандами європейського футболу.

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