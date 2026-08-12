Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес: що відомо про довгоочікуване весілля

Португальський футболіст Кріштіану Роналду у вівторок, 11 серпня, одружився з моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес. Святкова церемонія відбулася в Кашкайші, прибережному місті на заході Португалії.

Про це повідомляє AP.

Роналду і Джорджина одружилися: що відомо

Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес 11 серпня на приватній цивільній церемонії, на якій були присутні п’ятеро дітей пари, повідомляють менеджери футболіста.

Молодята оприлюднили у своїх акаунтах в соцмережі Instagram світлину, на якій видно їхні обручки.

Відомо, що Роналду та Родрігес разом вже десять років, познайомилася вони в Мадриді. Влітку 2025 року вони оголосили про заручини. Тоді Джорджина показала у соцмережах розкішну каблучку, і написала, що відповіла футболісту “так”.

Пара разом виховує двох спільних доньок — Алану Мартіну та Беллу, а також Джорджина бере активну участь у вихованні трьох старших дітей футболіста.

Раніше ми писали про те, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно не оголошували дату і місце весілля. Іноземні ЗМІ повідомляли, що для гостей можуть забронювати кілька поверхів готелю, а саме весілля відбудеться у закритому форматі без доступу преси.

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