Стиль життя Шоу-біз

Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес: що відомо про довгоочікуване весілля

Марина Слизовська 12 Серпня 2026, 11:27 2 хв.
Роналду і Джорджина
Роналду одружився 11 серпня Фото Getty Images

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