Скільки голів забив Роналду за всю кар’єру: вражаючий рахунок

Кріштіану Роналду — легенда світового футболу, кар’єра якого триває вже понад два десятиліття і надихає мільйони шанувальників.

Тож скільки голів забив Кріштіану Роналду за свою кар’єру і якими рекордами іще відомий —читай у матеріалі.

Кріштіану Роналду народився 5 лютого 1985 року в маленькому селищі на Мадейрі, а свій шлях у професійному футболі розпочав у португальському Спортингу.

Але вже у 18 років перейшов до Манчестер Юнайтед, де вперше заявив про себе на міжнародній арені. Потім була ціла епоха в Реалі, де Роналду став однією з найстрашніших атакуючих сил в історії клубу.

В той період він забив 450 голів у 438 матчах та здобув безліч трофеїв.

Пізніше він підкорював Італію в Ювентусі, повернувся до Манчестер Юнайтед, а зараз продовжує грати у саудівському Аль-Насрі та за збірну Португалії.

Протягом кар’єри Кріштіану п’ять разів ставав володарем Золотого м’яча та отримав безліч національних і міжнародних титулів — від чемпіонатів Англії та Іспанії до титулів зі збірною.

Скільки голів забив Кріштіану Роналду за свою кар’єру

Головний спортивний рекорд, який точно асоціюється з іменем Роналду — його неймовірна результативність.

Станом на 2026 рік він забив приблизно 960 голів за клуби та збірну у офіційних матчах, що робить його одним із найкращих бомбардирів в історії футболу.

Його досягнення включають рекорди за голами в Лізі чемпіонів, за збірну Португалії та на міжнародній арені, а також унікальні серії голів у п’яти Кубках світу.

Комерційні рекорди Роналду

Але рекорди Роналду не обмежуються лише футболом. Він створив величезну комерційну імперію, що включає власний бренд CR7 (мода, взуття, аксесуари).

Має прибуткові контракти з Nike та іншими великими брендами, інвестиції в нерухомість, готелі та технології.

У 2025 році він став першим діючим футболістом-мільярдером за оцінкою Bloomberg, із станом близько $1,4 млрд.

А його сумарні заробітки за кар’єру перевищили $1 млрд завдяки зарплатам, бонусам і спонсорським угодам.

