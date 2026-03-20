Сколько голов забил Роналду за всю карьеру: впечатляющий счёт

Криштиану Роналду — легенда мирового футбола, карьера которого длится уже более двух десятилетий и вдохновляет миллионы поклонников.

Так сколько голов забил Криштиану Роналду за свою карьеру и какими рекордами он ещё известен — читай в материале.

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в маленьком поселке на Мадейре, а свой путь в профессиональном футболе начал в португальском Спортинге.

Но уже в 18 лет он перешел в Манчестер Юнайтед, где впервые заявил о себе на международной арене. Затем последовала целая эпоха в Реале, где Роналду стал одной из самых грозных атакующих сил в истории клуба.

В тот период он забил 450 голов в 438 матчах и завоевал множество трофеев.

Позже он покорял Италию в Ювентусе, вернулся в Манчестер Юнайтед, а сейчас продолжает играть в саудовском Аль-Насре и за сборную Португалии.

На протяжении карьеры Криштиану пять раз становился обладателем Золотого мяча и получил множество национальных и международных титулов — от чемпионатов Англии и Испании до титулов со сборной.

Сколько голов забил Криштиану Роналду за свою карьеру

Главный спортивный рекорд, который точно ассоциируется с именем Роналду — его невероятная результативность.

По состоянию на 2026 год он забил примерно 960 голов за клубы и сборную в официальных матчах, что делает его одним из лучших бомбардиров в истории футбола.

Его достижения включают рекорды по голам в Лиге чемпионов, за сборную Португалии и на международной арене, а также уникальные серии голов в пяти Кубках мира.

Коммерческие рекорды Роналду

Но рекорды Роналду не ограничиваются только футболом. Он создал огромную коммерческую империю, включающую собственный бренд CR7 (мода, обувь, аксессуары).

Имеет прибыльные контракты с Nike и другими крупными брендами, инвестиции в недвижимость, гостиницы и технологии.

В 2025 году он стал первым действующим футболистом-миллиардером по оценке Bloomberg, с состоянием около $1,4 млрд.

А его суммарные заработки за карьеру превысили $1 млрд благодаря зарплатам, бонусам и спонсорским соглашениям.

