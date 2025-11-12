Криштиану Роналду завершает карьеру: как легенда футбола объясняет свое решение

Криштиану Роналду – легенда не только футбола Португалии и Европы, но и футбола мира. В феврале 2026 года ему исполнится 41 год — однако, несмотря на это, он продолжает демонстрировать результаты.

Впрочем, Чемпионат мира 2026 года станет последним для бомбардира — Криштиану определился с завершением карьеры. Читай в материале, когда Роналду завершит карьеру.

ЧМ-2026 будет последним: что говорит Криштиану Роналду о завершении карьеры

Как отмечает испанское издание Mundo Deportivo, Криштиану готовится к шестому и рекордному для себя чемпионату мира, который станет последним в его карьере.

Да, это будет мой последний чемпионат мира. Мне будет 41 год, и думаю, это будет правильный момент

, — сообщил Роналду.

Отметим, что у футболиста подписан контракт с футбольным клубом Аль-Наср до июня 2027, поэтому португалец не будет сразу после завершения чемпионата заканчивать дело своей жизни. У футболиста еще полтора сезона, а также он поставил себе цель — забить 1000-й гол до конца карьеры.

На сегодня у футболиста 953 гола на собственном счету — вполне возможно, что 1000-й гол он забьет именно на чемпионате мира.

В составе сборной Португалии футболист стал победителем Евро-2016, дважды — в Лиге Наций УЕФА (2018-2019 и 2024-2025), однако победы на ЧМ у него нет, а значит, чемпионат 20026 года может стать последней возможностью получения этого трофея.

