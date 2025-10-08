Стиль жизни Шоу-биз

Первый футболист-миллиардер: очередной рекорд Криштиану Роналду

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 октября 2025, 16:00 3 мин.
первый футболист миллиардер
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь