Первый футболист-миллиардер: очередной рекорд Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду достиг исторического рубежа, став первым игроком в футболе, чье состояние превысило 1 миллиард долларов. Как он до этого дошел и другие интересные особенности читай в материале.

Самый богатый футболист в истории: как он дошел к такому успеху

По оценкам Bloomberg, чистая стоимость активов 40-летнего спортсмена составляет 1,4 миллиарда долларов. Этот успех обусловлен продлением контракта с саудовским клубом Аль-Наср, принесшим ему рекордные заработки в конце карьеры.

Роналду, выросший в бедности на острове Мадейра, покинул школу в 14 лет, чтобы посвятить себя футболу. Его талант заметили скауты Спортинга из Лиссабона, где он получил прозвище НЛО за невероятные способности. Карьера взлетела после перехода в Манчестер Юнайтед в 2003 году, а затем в Реал Мадрид в 2009-м, где он подписал один из самых дорогих контрактов в истории футбола.

За более чем два десятилетия в топ-клубах Европы, включая Ювентус, Роналду установил рекорд по количеству голов в мужском футболе и наивысшем трансферном платеже.

Финансовый прорыв произошел в 2023 году, когда Роналду неожиданно перешел в Аль-Наср в Рияде. По его словам, это был новый вызов после того, как он выиграл все в Европе. Контракт предусматривал около 200 миллионов долларов в год в виде налоговой зарплаты и бонусов плюс 30 миллионов подписного бонуса.

Июньское продление сделки оценивается более чем в 400 миллионов долларов и включает 15% акций клуба и доступ к частному джету, делая это самой высокой среднегодовой оплатой среди спортсменов.

Криштиану Роналду — не только футболист

С 2002 по 2023 год Роналду заработал более 550 миллионов долларов зарплаты. Значительный вклад внесли договоры: десятилетнее соглашение с Nike на почти 18 миллионов долларов в год, а также контракты с Armani и Castrol, прибавившие более 175 миллионов в состояние.

Бизнес Роналду управляет Miguel Marques из LMcapital Wealth Management в Лиссабоне, активы которой выросли до 1,4 млрд евро с 2018 года. Инвестиции сосредоточены в Португалии: бренд CR7, сеть гостиниц, спортзалов и медиагруппа.

Его недвижимость включает имение на Мадейре, рекордный пентхаус в Лиссабоне и поместье стоимостью 20 миллионов евро в Quinta da Marinha – элитном гольф-курорте возле Лиссабона, которое привлекает туристов.

На будущее Роналду, один из старейших активных игроков, планирует завершить карьеру в Аль-Наср и владеть несколькими клубами, как Бекхэм из Интер Майами. С 15% акций Аль-Насра и растущим состоянием, возможности после отставки безграничны.

