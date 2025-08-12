Стиль жизни

Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ: детали трансфера украинского футболиста

Дмитрий Резник, практикант сайта Вікна-новини 12 августа 2025, 16:40
К ПСЖ присоединился Илья Забарный
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь