Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ: детали трансфера украинского футболиста

Илья Забарный, бывший игрок английского Борнмута, стал игроком ПСЖ. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Илья Забарный перешел в ПСЖ: как состоялся трансфер

Пари Сен-Жермен, французский гигант в мире футбола, договорился о подписании трансфера с Борнмутом.

В английском клубе в прошлом сезоне украинец провел 36 матчей и отметился одной голевой передачей.

Сумма трансфера составила €63 млн (вместе с бонусами), что выводит игрока на вторую строчку в топе самых дорогих украинцев в истории футбола:

Михаил Мудрик — €70 млн (Шахтер — Челси); Илья Забарный — €63 млн (Борнмут — ПСЖ); Андрей Шевченко — €43,88 млн (Милан — Челси).

На данный момент Илья уже прошел медосмотр. Сегодня состоялось подписание контракта на 5 лет до лета 2030 года.

Іллья Забарный о ПСЖ: мнение футболиста

После официального объявления о подписании контракта, пресс-служба ПСЖ предоставила первый комментарий игрока по поводу этого трансфера:

— Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен, лучшему клубу в мире, с лучшим проектом.

Я здесь, чтобы отдать все, что умею, на поле, и с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками.

И уже стало известно, что он будет выступать под шестым номером.

Несмотря на успешно пройденный медосмотр, завтра, 13 августа, футболист не будет участвовать в матче Суперкубка УЕФА против лондонского Тоттенхэма — Football.ua.

Илья Забарный в ПСЖ: реакция президента клуба

Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание футболиста сборной Украины:

— Мы рады продолжить процесс укрепления нашего коллектива подписанием Ильи Забарного. Илья — талантливый игрок сборной и большой профессионал. Он внесет весомый вклад во все, что мы строим в долгосрочной перспективе в ПСЖ.

