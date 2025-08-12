Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ: детали трансфера украинского футболиста

Фото Instagram Илья Забарный, бывший игрок английского Борнмута, стал игроком ПСЖ. Об этом сообщил официальный сайт клуба.Подробности о трансфере украинского футболиста читай в материале. Илья Забарный перешел в ПСЖ: как состоялся трансфер Пари Сен-Жермен, французский гигант в мире футбола, договорился о подписании трансфера с Борнмутом.В английском клубе в прошлом сезоне украинец провел 36 матчей и отметился одной голевой передачей. Сумма трансфера составила €63 млн (вместе с бонусами), что выводит игрока на вторую строчку в топе самых дорогих украинцев в истории футбола: Михаил Мудрик — €70 млн (Шахтер — Челси); Илья Забарный — €63 млн (Борнмут — ПСЖ); Андрей Шевченко — €43,88 млн (Милан — Челси). На данный момент Илья уже прошел медосмотр. Сегодня состоялось подписание контракта на 5 лет до лета 2030 года. Читать по теме Сколько голов забил Андрей Шевченко за свою карьеру: статистика легендарного футболиста Рассказываем, сколько голов забил Шевченко и за какие клубы. Іллья Забарный о ПСЖ: мнение футболиста После официального объявления о подписании контракта, пресс-служба ПСЖ предоставила первый комментарий игрока по поводу этого трансфера: — Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен, лучшему клубу в мире, с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать все, что умею, на поле, и с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками. И уже стало известно, что он будет выступать под шестым номером. Несмотря на успешно пройденный медосмотр, завтра, 13 августа, футболист не будет участвовать в матче Суперкубка УЕФА против лондонского Тоттенхэма — Football.ua. Фото: Instagram Илья Забарный в ПСЖ: реакция президента клуба Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание футболиста сборной Украины: — Мы рады продолжить процесс укрепления нашего коллектива подписанием Ильи Забарного. Илья — талантливый игрок сборной и большой профессионал. Он внесет весомый вклад во все, что мы строим в долгосрочной перспективе в ПСЖ. Мир футбола полон новостей — читай, как Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Спорт, Футбол Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter