Ілля Забарний підписав контакт із ПСЖ: деталі трансферу українського футболіста

Ілля Забарний, колишній гравець англійського Борнмута, став гравцем ПСЖ. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Ілля Забарний перейшов у ПСЖ: як відбувся трансфер

Парі Сен-Жермен, французький гігант у світі футболу, домовився про підписання трансферу із Борнмутом.

В англійському клубі минулого сезону українець провів 36 матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Сума трансферу склала €63 млн (разом до цієї суми ще призначені бонуси), що виводить гравця на другий рядок у топі серед найдорожчих українців в історії футболу:

Михайло Мудрик — €70 млн (Шахтар — Челсі); Ілля Забарний — €63 млн (Борнмут — ПСЖ); Андрій Шевченко — €43.88 млн (Мілан — Челсі).

На цю хвилину Ілля вже пройшов медогляд. Сьогодні відбувся підпис контракту на 5 років до літа 2030 року.

Ілля Забарний про ПСЖ: думка футболіста

Після офіційного оголошення про підписання контракту, прес-служба ПСЖ надала перший коментар гравця щодо цього трансферу:

— Я дуже радий приєднатися до Парі Сен-Жермен, найкращого клубу у світі, з найкращим проектом.

Я тут, щоб віддати все, що вмію, на полі, і з нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками.

І вже стало відомо, що він виступатиме під шостим номером.

Попри успішно пройдений медогляд, завтра, 13 серпня, футболіст не братиме участі у поєдинку Суперкубка УЄФА проти лондонського Тоттенгема — Football.ua.

Ілля Забарний у ПСЖ: реакція президента клубу

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував підписання футболіста збірної України:

— Ми раді продовжити процес зміцнення нашого колективу завдяки підписанню Іллі Забарного. Ілля — талановитий гравець збірної та великий професіонал. Він зробить вагомий внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в ПСЖ.

