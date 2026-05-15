Ідеально підсилила держпрограму як пазл: Олена Зеленська про значення мережі Повернення

В Україні відбулася масштабна подія, що визначає майбутнє реабілітації наших захисників — II щорічна міжнародна науково-практична конференція ПОВЕРНЕННЯ. Екосистема турботи про ментальне здоров’я. Захід, організований проєктом Віктора та Олени Пінчуків, об’єднав понад 200 провідних фахівців з України, США, Ізраїлю та Ірландії, а також представників уряду та самих ветеранів.

Головний меседж конференції: психологічне відновлення — це не разова акція, а складна мережа підтримки, де держава, приватний сектор і громада працюють як єдиний організм.

Синергія приватної ініціативи та держави

Відкриваючи захід, засновник проєкту Віктор Пінчук наголосив на тому, що Україна сьогодні створює унікальний досвід, адаптуючи найкращі світові стандарти під власні реалії.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ є одним з елементів майбутньої екосистеми ментального здоров’я — і, можливо, одним із найпотужніших уже зараз. Це сучасні центри, які створюються на рівні найкращих світових стандартів. Ми вивчали провідний міжнародний досвід і адаптуємо його до українського контексту, — зазначив Віктор Пінчук.

Перша леді України Олена Зеленська підкреслила, що мережа ПОВЕРНЕННЯ стала невід’ємною частиною загальнонаціональної системи підтримки.

Ця приватна ініціатива, як пазл, ідеально підсилила й доповнила державну програму. “Повернення” органічно вписалося в маршрути підтримки та в усю систему відновлення, яку будує Україна. Побачила, як ця синергія діє, як регіони пишаються такою співпрацею, — наголосила перша леді.

Ментальне здоров’я як зброя у війні

Урядовці та експерти одностайні: духовна стійкість суспільства є такою ж важливою, як і міцність фронту. Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук влучно зауважила, що війні перемагає та нація, яка здатна вистояти ментально.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав фахівців не забувати про підтримку одне одного, адже саме вони є опорою для тих, хто повертається з передової.

Ви — опора. Дякую всім, хто створював центри ментального здоров’я, хто прийшов у них працювати, хто зрозумів необхідність допомогти державі вибудувати стандарти, на які сьогодні рівняються, — підкреслив Віктор Ляшко.

Від клініки до спорту: багатогранність відновлення

Конференція охопила критичні питання: від нейроанатомії ПТСР та лікування черепно-мозкових травм до сексуальної реабілітації та підтримки родин полеглих героїв.

Окрему увагу приділили боротьбі зі стигмою. Ветеран Дмитро Козацький наголосив, що в Україні вже створено потужну інфраструктуру, і головне завдання зараз — зробити так, щоб ветерани не боялися нею користуватися.

Спеціальна гостя конференції Тіна Кароль нагадала присутнім про важливість внутрішньої сили:

Сильні не ті, хто не падає. Сильні — ті, хто навчився піднімати себе.

Мережа, що працює в цифрах

Сьогодні мережа ПОВЕРНЕННЯ — це 15 центрів у найбільших містах України (від Львова до Одеси та Дніпра), де вже понад 20 тисяч людей отримали безоплатну допомогу.

Керівниця проєкту Світлана Гриценко резюмувала стратегію мережі:

Турбота має бути не випадковою, а послідовною — такою, на яку людина може спиратися в найскладніші моменти. Ментальне відновлення потребує системності: доступних центрів, підготовлених фахівців та суспільства без осуду.

Держава також нарощує фінансування: голова НСЗУ Наталія Гусак повідомила, що у 2026 році на напрям психіатричної допомоги передбачено понад 5,8 млрд грн.

Фото в матеріалі: Віктор Пінчук.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проєкт RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий центр ментального здоровʼя.

