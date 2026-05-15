Атака на Вільнянськ: російський дрон поцілив у приміський поїзд, є поранені

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення, атакувавши транспортну інфраструктуру Запорізької області. Під ударом опинився приміський електропоїзд, що виконував рейс між станціями Запоріжжя-2 та Синельникове.

Атака на Вільнянськ: обставини влучання у залізничний об’єкт

Ворожий безпілотник поцілив безпосередньо поблизу одного з вагонів поїзда на станції у місті Вільнянськ. Як повідомили в Укрзалізниці, трагедії вдалося частково запобігти завдяки злагодженій роботі моніторингового центру. Локомотивна бригада вчасно отримала сигнал про повітряну загрозу, зупинила поїзд та розпочала екстрену евакуацію людей.

Однак через те, що часу до вибуху було замало, не всі пасажири встигли дістатися укриття. Внаслідок розриву ворожого БПЛА двоє осіб отримали осколкові поранення.

Стан постраждалих та наслідки

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, пораненими є цивільні мешканці: 88-річна жінка та 47-річний чоловік.

Залізничники надали потерпілим першу домедичну допомогу та передали їх лікарям. Наразі обоє перебувають у лікарні під наглядом фахівців.

Міністерство розвитку громад та територій України зазначає, що внаслідок атаки залізнична інфраструктура зазнала пошкоджень.

Наразі на ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільний рух поїздів, водночас продовжуючи моніторити безпекову ситуацію в регіоні.

Головне фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

Крім того, РФ атакувала Україну одразу після перемир’я — читай в матеріалі наслідки масованого обстрілу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!