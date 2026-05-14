Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Запобіжний захід Андрію Єрмаку: що відомо

Сьогодні зранку, 14 травня, суд призначив Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про намір подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Політик категорично відкидає всі претензії правоохоронців, зазначаючи:

Я залишаюся на своїй позиції, я заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися.

За його словами, група адвокатів уже готує відповідну скаргу до апеляційної палати.

Окремо Єрмак прокоментував можливість внесення призначеної судом застави у розмірі 140 млн грн. Він сказав, що особистих заощаджень для покриття такої суми не має.

Я не готувався до цього. Я думаю, достатньо є знайомих, друзів, сподіваюся, що вони зможуть в цьому допомогти, — наголосив ексголова Офісу президента.

Обрати запобіжний захід Андрію Єрмаку Вищий антикорупційний суд мав ще під час засідання 12 травня.

Однак адвокат екскерівника Офісу президента заявив, що захист не встиг повністю опрацювати всі матеріали справи, адже в ній — 16 томів по 250 сторінок кожен.

Тож суддя вирішив, що 12 травня почнуть заслуховування сторону обвинувачення та частину матеріалів.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою з альтернативою 180 млн грн застави.

Справа Династія: у чому саме підозрюють колишнього керівника ОП

Андрію Єрмаку офіційно вручили підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах), що передбачає:

позбавлення волі на строк від 8 до 12 років ;

конфіскація майна;

позбавлення права обіймати певні посади.

За даними детективів НАБУ, йдеться про корупційну схему, пов’язану із будівництвом елітного котеджного містечка Династія у Козині під Києвом.

Слідство стверджує, що через цей проєкт було легалізовано понад 460 млн грн.

Для приховування джерел походження коштів організатори використовували фіктивні кооперативи та готівкові розрахунки.

Нагадаємо, підозру Андрію Єрмаку було вручено 11 травня у центрі столиці.

