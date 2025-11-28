НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака — що відомо про слідчі дії

НАБУ та САП здійснюють обшуки у керівника Офісу Президента — Андрія Єрмака. Про це зазначають в Telegram-каналі НАБУ — деталі читай у матеріалі.

Андрій Єрмак у себе в Telegram підтвердив, що НАБУ та САП дійсно проводять процесуальні дії у нього вдома — жодних перешкод у слідчих немає.

Також він додав, що працівникам був наданий повний доступ до квартири, а на місці перебувають його адвокати, що взаємодіють з правоохоронцями.

Обшуки в Андрія Єрмака: що відомо

Журналістам Української правди вдалося відзняти, як на територію урядового кварталу зайшли приблизно 10 співробітників НАБУ та САП.

В ефірі Суспільне студія журналіст УП Михайло Ткач підтвердив, що на власні очі бачив співробітників, які прибули в урядовий квартал.

Обшуки дійсно відбуваються… Декілька наших джерел в правоохоронних органах вже підтвердили інформацію, що обшуки відбуваються саме у керівника ОПУ Андрія Єрмака. Стосовно якої справи можуть стосуватись ці обшуки, наразі інформації такої немає. Ми самі чекаємо якогось підтвердження

, — сказав журналіст.

Також журналіст зазначив, що наразі невідомо, де проводять обушки — у помешканні Єрмака чи на його робочому місці.

Новина доповнюється.

