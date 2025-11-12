Герман Галущенко відсторонений від посади міністра юстиції — подробиці

Міністра юстиції України Германа Галущенка було відсторонено від посади — про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Читай у матеріалі, що цьому передувало та інші подробиці розслідувань НАБУ.

Германа Галущенка відсторонили від посади: що відомо

Як зазначила Юлія Свириденко, сьогодні вранці було ухвалене рішення про відсторонення Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Сам Галущенко заявив, що повністю погоджується з цим політичним рішенням. Також він зазначив, що не тримається за посаду міністра і не буде триматися, а відсторонення на час розслідування — це правильний сценарій:

Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію.

Урядом було ухвалено, що на час розслідування виконувати обов’язки міністра буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Що передувало відстороненню з посади міністра юстиції

10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики — слідством було встановлено, що учасники організації вибудували схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на НАЕК Енергоатом. Також антикорупційне бюро провело обшуки у бізнесмена та співвласника Кварталу 95 Тимура Міндича.

10 листопада народний депутат Ярослав Железняк подав заяву про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. У своєму Telegram він пояснив це рішення:

За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки зі зрадником Деркачем.

11 листопада семеро осіб отримали повідомлення про підозру у справі щодо корупційної схеми в енергетиці, правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних.

Серед них — бізнесмен, який очолював злочинну групу, екс-радник міністра енергетики, виконавчий директор з питань фізичного захисту та безпеки НАЕК Енергоатом, а також четверо співробітників бек-офісу, відповідальних за легалізацію коштів.

В той самий день Міністерство юстиції підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.

Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Фото: Facebook.

