Гороскоп на вихідні 23-24 травня 2026: швидкі зміни — не привід поспішати з рішеннями

23–24 травня 2026 року — це вихідні з різкими змінами настрою і темпу подій. Сонце переходить із Тельця в Близнюки, тому відчувається перехід від стабільності до більшої рухливості, новин і спілкування.

Місяць у напружених аспектах з Ураном може давати несподівані повороти планів і різкі емоції, а з Марсом — імпульсивність і бажання діяти швидко.

У стосунках і фінансах варто бути обережними через напружені аспекти Венери з Плутоном — вони підсилюють емоції та крайні реакції.

Але є й легші впливи: Сонце в гармонії з Нептуном додає інтуїції, а Місяць у зв’язку з Юпітером — підтримки та більш позитивного настрою.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Вихідні можуть бути активні. Планів буде багато, і не всі складуться як хочеш, тому краще мати запасний варіант. У стосунках не тисни — дай людині простір. На роботі або в справах можливі швидкі зміни. З грошима обережно: не купуй під емоціями.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Тебе може трохи хитати між “хочу спокій” і “треба щось робити”. У стосунках важливо не накопичувати образи, краще одразу говорити прямо. У фінансах без ризику, краще не витрачати зайве. У справах можливі затримки, але нічого критичного.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Багато спілкування і новин, але частина інформації може плутати. Не поспішай робити висновки. У стосунках можливі різкі слова, тому краще тримати спокій. У роботі — швидкі задачі і зміни планів. З грошима без великих рухів, краще почекати.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Емоцій буде більше, ніж зазвичай, тому легко реагувати гостро. У стосунках краще говорити м’яко і не закриватися. На роботі не бери все на себе — розподіляй навантаження. У фінансах не найкращий час для витрат для настрою.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

З’явиться бажання діяти і бути в центрі подій. Але не всі ідеї одразу спрацюють, тому не поспішай. У стосунках важливо чути іншу сторону. У справах можливі різкі повороти. З грошима краще стриматися — не час для ризику.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ти будеш прагнути порядку, але навколо трохи хаосу. Це може дратувати, але краще не нервуватися. У стосунках допоможе спокійна розмова. На роботі дрібні задачі вирішуються краще за великі. У фінансах стабільно, без змін.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Можеш вагатися у рішеннях, але це нормально для цих днів. У стосунках не уникай розмов — краще прояснити все одразу. На роботі можливі зміни планів. У фінансах варто бути уважним і не витрачати імпульсивно.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Емоції можуть бути сильніші, ніж зазвичай. У стосунках важливо не тиснути і не контролювати все. На роботі можуть бути несподівані завдання. У фінансах без різких рухів. Краще діяти спокійно і не поспішати з рішеннями.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

З’явиться бажання змін і руху, але не все буде виходити одразу. У стосунках не обіцяй зайвого. На роботі можливі нові ідеї або пропозиції. У фінансах краще утриматися від великих витрат. Гарний час для планів, але не для ризику.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Тобі захочеться стабільності, але події можуть трохи збивати план. У стосунках важливо бути теплішим і не закриватися. На роботі краще триматися перевірених задач. У фінансах обережність — твій головний плюс зараз.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Може з’явитися багато нових ідей і планів, але не всі варто одразу реалізовувати. У стосунках не віддаляйся емоційно. На роботі можливі зміни графіка або завдань. У фінансах нестабільність, тому краще не ризикувати.

Гороскоп на 23–24 травня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Інтуїція сильна, і це допоможе уникнути помилок. Але не плутай відчуття з фантазіями. У стосунках важливо говорити прямо. На роботі краще перевіряти деталі. У фінансах без великих витрат і ризику — зараз це важливо.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.

Джерело: Yourtango

Раніше ми писали про сумісність знаків зодіаку по даті народження, читай, яке життя парам пророчать цифри, і як вирахувати свого ідеального партнера.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!