Місячний календар сприятливих днів на червень 2026: найліпші та найгірші дні для твоїх починань

Червень 2026 року стартує під спадним Місяцем і наповнений контрастами: завершальна частина першої половини місяця підходить для підбиття підсумків, а після молодика 15 числа розпочнеться активна фаза з новими можливостями та зростаючою енергією.
Читай місячний календар сприятливих днів на червень 2026, коли братися за нові справи та яких дат варто остерігатися — у матеріалі.
Місячний календар сприятливих днів на червень 2026
Сприятливі дні
Найсприятливішими датами червня стануть 2, 5, 6, 13, 21 та 25 числа. 2 червня — вдалий день для фінансових рішень, ділових зустрічей та планування нових проєктів.
5 та 6 числа — сприятливий час для творчих задумів, налагодження нових контактів та соціальної активності. Місяць у Водолії цих днів підштовхує до нестандартних ідей і відкриває двері для нових знайомств.
13 червня — хороший день для завершення важливих справ і підбиття підсумків перед молодиком. Попри те що Місяць наближається до кінця циклу, Близнюки дають цьому дню легкість і комунікаційну силу — вдалий час для переговорів і важливих розмов.
21 числа, на зростаючому Місяці у Діві, варто братися за роботу, пов’язану з увагою до деталей, плануванням і систематизацією. А 25 червня — один із найяскравіших днів місяця для кар’єрних рішень, ініціатив і самовираження: Місяць у Скорпіоні дає глибину, рішучість і здатність бачити суть.
Добрими днями також будуть 1, 7, 16, 19 та 22 червня. 1-е — підходить для активної роботи та завершення розпочатого, 7-е — для спілкування і нових знайомств, 16-те стане першим повноцінним активним днем після молодика. 19 та 22 числа сприяють кар’єрному зростанню та творчим ініціативам.
Несприятливі дні
Несприятливими датами місяця стануть 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27 та 30 червня. 4 числа Місяць переходить між знаками, що породжує нестабільність і розсіяність — краще не підписувати документи та відкладати важливі рішення.
8 червня — Місяць у Рибах на 23-му місячному дні: ризик неправильно оцінити ситуацію, тому варто уникати значних кроків. 15 числа настане молодик — у цей день енергія на мінімумі, і нові починання краще відкласти.
18 червня — 4-й місячний день у Леві: підвищений ризик конфліктів та непорозумінь у спілкуванні, варто контролювати емоції. 20-те число несе нестійку енергію — не найкращий час для підписання угод чи важливих переговорів.
24 червня — 10-й місячний день у Скорпіоні: напружена енергетика, яка провокує імпульсивні рішення. 27 числа Місяць на 13-му місячному дні у Стрільці — традиційно вважається одним із найнесприятливіших місячних днів для активних дій.
Завершить місяць повня 30 червня: емоції загострені, людина схильна до імпульсивності — важливі рішення краще відкласти на інший день.
Місячний календар на червень 2026: фази Місяця
Червень 2026 розпочнеться на спадному Місяці — такий стан триватиме з 1 по 14 числа. Це ідеальний час для завершення справ, звільнення від зайвого та глибокого аналізу пережитого. Не варто запускати нові масштабні проєкти, однак можна впевнено рухатися далі за вже складеними планами.
15 червня о 5:54 за київським часом настане молодик — Місяць перейде у знак Раку. Це момент перезавантаження та нового старту: кілька днів навколо молодика підходять для того, щоб поставити нові цілі, сформулювати наміри та налаштуватися на зміни.
Рак як знак молодика посилює інтуїцію, увагу до сімейних питань і внутрішнє відчуття правильного напрямку.
З 16 по 29 червня триватиме зростаючий Місяць — найсприятливіший і найактивніший відрізок місяця для нових починань, кар’єрних кроків та особистісного розвитку. Кожен день зростаючого Місяця додає енергії, впевненості та бажання діяти.
А 30 червня о 2:56 за київським часом настане повний Місяць у знаку Козерога — він підведе підсумки усього, що вдалося зробити, зарядить додатковою силою і водночас вимагатиме емоційної витримки.
