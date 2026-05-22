Місячний календар сприятливих днів на червень 2026: найліпші та найгірші дні для твоїх починань

Червень 2026 року стартує під спадним Місяцем і наповнений контрастами: завершальна частина першої половини місяця підходить для підбиття підсумків, а після молодика 15 числа розпочнеться активна фаза з новими можливостями та зростаючою енергією.

Читай місячний календар сприятливих днів на червень 2026, коли братися за нові справи та яких дат варто остерігатися — у матеріалі.

Місячний календар сприятливих днів на червень 2026

Сприятливі дні

Найсприятливішими датами червня стануть 2, 5, 6, 13, 21 та 25 числа. 2 червня — вдалий день для фінансових рішень, ділових зустрічей та планування нових проєктів.

5 та 6 числа — сприятливий час для творчих задумів, налагодження нових контактів та соціальної активності. Місяць у Водолії цих днів підштовхує до нестандартних ідей і відкриває двері для нових знайомств.

13 червня — хороший день для завершення важливих справ і підбиття підсумків перед молодиком. Попри те що Місяць наближається до кінця циклу, Близнюки дають цьому дню легкість і комунікаційну силу — вдалий час для переговорів і важливих розмов.

21 числа, на зростаючому Місяці у Діві, варто братися за роботу, пов’язану з увагою до деталей, плануванням і систематизацією. А 25 червня — один із найяскравіших днів місяця для кар’єрних рішень, ініціатив і самовираження: Місяць у Скорпіоні дає глибину, рішучість і здатність бачити суть.

Добрими днями також будуть 1, 7, 16, 19 та 22 червня. 1-е — підходить для активної роботи та завершення розпочатого, 7-е — для спілкування і нових знайомств, 16-те стане першим повноцінним активним днем після молодика. 19 та 22 числа сприяють кар’єрному зростанню та творчим ініціативам.

Читати на тему Місячний календар стрижок на червень 2026: коли краще йти до перукаря У червні 2026 року є кілька особливо сприятливих днів для стрижки волосся за місячним календарем.

Несприятливі дні

Несприятливими датами місяця стануть 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27 та 30 червня. 4 числа Місяць переходить між знаками, що породжує нестабільність і розсіяність — краще не підписувати документи та відкладати важливі рішення.

8 червня — Місяць у Рибах на 23-му місячному дні: ризик неправильно оцінити ситуацію, тому варто уникати значних кроків. 15 числа настане молодик — у цей день енергія на мінімумі, і нові починання краще відкласти.

18 червня — 4-й місячний день у Леві: підвищений ризик конфліктів та непорозумінь у спілкуванні, варто контролювати емоції. 20-те число несе нестійку енергію — не найкращий час для підписання угод чи важливих переговорів.

24 червня — 10-й місячний день у Скорпіоні: напружена енергетика, яка провокує імпульсивні рішення. 27 числа Місяць на 13-му місячному дні у Стрільці — традиційно вважається одним із найнесприятливіших місячних днів для активних дій.

Завершить місяць повня 30 червня: емоції загострені, людина схильна до імпульсивності — важливі рішення краще відкласти на інший день.

Місячний календар на червень 2026: фази Місяця

Червень 2026 розпочнеться на спадному Місяці — такий стан триватиме з 1 по 14 числа. Це ідеальний час для завершення справ, звільнення від зайвого та глибокого аналізу пережитого. Не варто запускати нові масштабні проєкти, однак можна впевнено рухатися далі за вже складеними планами.

15 червня о 5:54 за київським часом настане молодик — Місяць перейде у знак Раку. Це момент перезавантаження та нового старту: кілька днів навколо молодика підходять для того, щоб поставити нові цілі, сформулювати наміри та налаштуватися на зміни.

Рак як знак молодика посилює інтуїцію, увагу до сімейних питань і внутрішнє відчуття правильного напрямку.

З 16 по 29 червня триватиме зростаючий Місяць — найсприятливіший і найактивніший відрізок місяця для нових починань, кар’єрних кроків та особистісного розвитку. Кожен день зростаючого Місяця додає енергії, впевненості та бажання діяти.

А 30 червня о 2:56 за київським часом настане повний Місяць у знаку Козерога — він підведе підсумки усього, що вдалося зробити, зарядить додатковою силою і водночас вимагатиме емоційної витримки.

Раніше ми писали, яким буде місячний посівний календар на червень 2026 — читай в матеріалі, які найкращі та найгірші дні для посадок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!