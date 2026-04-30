Місячний календар сприятливих днів на травень 2026: найкращі дати для нових починань

Травень 2026 року завершить весну особливо насичено — в останній місяць сезону нас чекатимуть цілих дві повні та молодик у знаку Тельця.

Саме тому так важливо наперед знати, коли братися за нові справи, а коли краще відпочити та набратися сил. Читай місячний календар сприятливих днів на травень 2026, які дні місяця будуть найвдалішими для починань, кар’єри та особистого життя — у матеріалі.

Місячний календар сприятливих днів на травень 2026

Сприятливі дні у травні 2026

Найсприятливішими датами травня стануть 7, 22, 26 та 30 число. 7 травня — сильний день для кар’єрних рішень, фінансових питань і великих планів. 22 травня підходить для навчання, спілкування, творчості та побачень.

26 числа добре братися за сімейні справи, довгострокові проєкти і нові починання, а 30 — сприяє фінансовим рішенням, поїздкам і творчій роботі, однак варто уникати імпульсивності.

Як каже місячний календар сприятливих днів, орошими днями також будуть 1, 4, 8, 15, 16 та 18 травня. 1-е підходить для активної роботи та рішучих кроків. 4 травня — вдалий день для зустрічей, коротких подорожей і відновлення. 8-го числа добре змінювати роботу, вирушати в дорогу або займатися спортом.

15 та 16 травня сприяють сміливим ідеям і плануванню, а 18-е — оптимальний старт після молодика для будь-яких нових справ. Нейтральними датами вважаються 3, 11, 12, 23 та 27 травня.

Несприятливі дні на травень 2026

Несприятливими датами місяця стануть 2, 6, 10, 14, 19, 21, 28 та 31 травня. У ці дні краще не приймати важливих рішень, уникати конфліктів та не братися за ризиковані справи.

Як зазначає місячний календар, варто також бути обережними 5, 9, 13, 17, 20, 25 та 29 числа — ці дні вважаються невдалими для нових починань. У такі дати найкраще зосередитися на поточних завданнях, завершувати розпочате та відновлювати сили перед наступним активним циклом.

Місячний каледнар на травень 2026: фізи Місяця

Місячний календар сприятливих днів розпочнеться одразу з повні у Скорпіоні. Це непроста енергія: емоції загострені, відчуття яскравіші, і водночас є ризик діяти імпульсивно. Тому перший день місяця краще присвятити активній, але вже розпочатій роботі, а не новим стартам.

З 2 по 15 травня триватиме спадний Місяць — час поступового завершення, підбиття підсумків і позбавлення від зайвого. У ці дні добре завершувати розпочате, наводити порядок у справах і думках, однак сміливих нових починань краще не планувати.

16 числа о 23:01 настане молодик у знаку Тельця — справжня точка перезавантаження. Кілька днів навколо цієї дати підходять для того, щоб помріяти, прописати нові цілі та внутрішньо налаштуватися на зміни.

З 17 по 30 розпочнеться зростаючий Місяць — найактивніша і найсприятливіша для починань частина місяця. А 31 травня о 11:35 настане друга повня місяця — у знаку Стрільця, яка підсумує все, що вдалося зробити за цей час.

