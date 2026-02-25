Календар магнітних бур в березні 2026: чи будуть сильні бурі цього місяця

Березень 2026 року обіцяє бути неоднорідним щодо магнітних бур: період відносного спокою на початку місяця зміниться серією геомагнітних коливань, що досягнуть свого піку в другій половині періоду.

Читай в матеріалі календар магнітних бур на березень 2026 та слідкуй, коли варто більше уваги приділити власному здоров’ю.

Календар магнітних бур на березень 2026: до чого варто підготуватись

Перші дні весни пройдуть під знаком геомагнітного штилю. З 1 по 4 березня індекс активності триматиметься на мінімальній позначці Kp 2, що не становить загрози навіть для метеозалежних людей.

Проте вже 5 та 6 числа очікується перше збурення потужністю Kp 4. Це ще не повноцінна магнітна буря, але удар, який може відчути чутлива категорія населення. Після цього ситуація стабілізується на кілька днів до 9 числа включно.

Друга декада місяця принесе серйозніші випробування. 10 березня на Землю накриє магнітна буря рівня Kp 5 (клас G1). Після короткого перепочинку геомагнітне поле знову збуриться 12–13 березня (Kp 4), а вже 14 числа активність знову зросте до критичної позначки Kp 5.

Цей період характеризується нестабільністю сонячного вітру, що може призвести до слабких перебоїв у роботі радіозв’язку та погіршення самопочуття у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Найважчим періодом місяця стане третя декада. Сильна магнітна буря розпочнеться 19 березня з коливання потужністю Kp 4. Вже 20 числа активність зросте до Kp 5, а кульмінація настане 21, коли очікується магнітна буря рівня Kp 6 (клас G2).

Це помірна буря, яка може викликати полярні сяйва в нижчих широтах, ніж зазвичай, а також впливати на системи енергопостачання та супутникову навігацію.

У дні підвищеної геомагнітної активності треба дотримуватися базових правил безпеки. Варто обмежити фізичні навантаження, уникати стресових ситуацій та збалансувати режим сну.

Особливу увагу слід приділити водному балансу — вживання достатньої кількості чистої води допомагає підтримувати в’язкість крові в нормі. Людям із гіпертонією важливо мати під рукою необхідні ліки, оскільки саме під час бур рівня Kp 5–6 найчастіше спостерігаються стрибки артеріального тиску.

