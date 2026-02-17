Місячний календар на березень 2026: сприятливі та несприятливі дні першого місяця весни

Перший місяць весни 2026 року обіцяє стати часом активних починань та емоційного оновлення, проте успіх багатьох ініціатив безпосередньо залежатиме від фаз Місяця. Читай в матеріалі місячний календар вдалих та невдалих днів на березень 2026 та у які дати краще утриматися від будь-якою справи.

Місячний календар на березень 2026: вдалі та невдалі дні

Місячний календар на березень 2026: вдалі дні

Березень розпочнеться з фази росту, яка триватиме лише два дні, поступаючись місцем Повні вже 3 березня. Цей день стане справжнім енергетичним піком, ідеальним для розвитку хобі та старту нових справ.

Молодик 19 березня знаменує собою точку перезавантаження, після якої до кінця місяця Місяць ростиме ще раз, даруючи сили для масштабних бізнес-проєктів та оздоровчих програм.

Особливу увагу варто приділити 10 та 11 березня: ці дні вважаються одними з найкращих для кар’єрного ривка, переходу на нову роботу або реалізації масштабних планів. Якщо ж твої цілі стосуються особистого життя, то 6 березня стане ідеальним моментом для знайомств, заручин чи весілля.

Важливою дітою є також 20 березня, коли космічна енергія сприятиме будь-якій щедрості — як фінансовій, так і емоційній, що зробить цей день вдалим для благодійності та великих інвестицій. Для наукової діяльності та духовних практик найкраще підійде 24 березня, а сімейні справи та спільний бізнес принесуть найбільше задоволення 28 березня.

Місячний календар на березень 2026: невдалі дні

З 3 по 18 березня, настає період спадного Місяця, коли енергія поступово згасає, що сприяє завершенню розпочатого та внутрішньому очищенню.

Водночас березень містить і несприятливі дні, серед яких 1, 4, 13, 16, 19, 21 та 23 числа. У ці періоди зростає ризик конфліктів та імпульсивних рішень, тому астрологи радять уникати гострих дискусій, не починати нічого кардинально нового та присвятити час відпочинку і відновленню сил, аби уникнути прикрих помилок під впливом емоцій.

Раніше ми писали про церковний календар на березень 2026 — читай в матеріалі, які значущі дати будуть наступного місяця.

